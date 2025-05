Un col·lectiu musulmà desafia l'Ajuntament per una mesquita a Premià de Mar

El trasllat d'una mesquita per reconvertir l'edifici en una escola infantil ha posat en peu de guerra una comunitat marroquina a Premià de Mar. El col·lectiu Attawba havia convocat una mobilització contra la decisió d'una majoria dels partits de l'ajuntament. L'alcalde els ha acusat de "irresponsables" i d'actuar moguts per "mania personal" contra ell.

No és la primera vegada que esclata un conflicte per una mesquita a Catalunya. La construcció d'una macromesquita a Banyoles ha desfermat una tempesta política entre partits polítics. A Lleida, la comunitat islàmica s'oposa a la construcció d'una mesquita mentre resen al carrer.

Això contribueix a augmentar la tensió entre els autòctons i la comunitat marroquina, especialment nombrosa en algunes ciutats de Catalunya. Partits com Vox i Aliança Catalana denuncien la islamització de Catalunya amb la complicitat de govern i administracions. Critiquen també la capacitat de pressió que arriben a tenir aquests col·lectius.

Tensió amb l'ajuntament

La comunitat Attawba que gestiona la mesquita de Premià de Mar ha protestat contra la decisió de reconvertir l'edifici en una escola infantil. Primer havien convocat una concentració per a aquest diumenge. Però finalment la van desconvocar, després que l'ajuntament els oferís diverses alternatives.

Tot comença per l'acord dels partits del consistori de convertir l'edifici de la mesquita en una escola infantil. El col·lectiu musulmà considera que l'ajuntament ha trencat el compromís que tenia amb ells. Diuen a més que han invertit molts diners en la seva reforma, i que el trasllat suposarà un cop emocional per a la comunitat.

Però l'alcalde de Junts a Premià, Rafa Navarro, va carregar durament contra aquest col·lectiu. Va criticar que actuessin per animadversió cap a ell i va advertir que la protesta no portaria cap solució. Finalment sembla que les aigües han tornat al seu curs.

Problema enquistat

L'ajuntament va anunciar a la tardor de l'any passat la seva intenció d'obrir una escola infantil al lloc on ara hi ha la mesquita. Aquesta mesura responia a l'augment de la demanda educativa a la localitat.

El projecte, recolzat per diversos grups polítics locals, busca crear 80 noves places per a educació infantil, el que és vist com una necessitat urgent per les autoritats municipals.

Des de l'inici, la comunitat Attawba s'ha mostrat reticent a la reubicació. Asseguren que existia un acord per construir un nou centre cultural islàmic en una parcel·la propera. A canvi l'Ajuntament adquiria un terreny que la comunitat posseeix al carrer Joan Prim.

No obstant això, el consistori sosté que aquest acord va caducar a mitjans de 2023. El que va deixar la comunitat sense la possibilitat de seguir utilitzant l'espai al Voramar.

L'Ajuntament ha proposat diverses alternatives al col·lectiu Attawba, com la compra de la finca al carrer Joan Prim per un valor superior al mercat, amb la finalitat de facilitar-los l'accés a un nou local per a activitats religioses. No obstant això, aquestes opcions han estat rebutjades de forma taxativa pel col·lectiu, que insisteix que l'única opció viable és mantenir la seva presència al Voramar.

De fet, alguns membres de la comunitat han optat per obrir un nou oratori al torrent Malet, però el grup d'Ifkiran segueix rebutjant qualsevol solució fora de l'antic edifici escolar.

Enmig de la creixent tensió, i a poques hores de la manifestació, l'Ajuntament i Attawba van iniciar noves negociacions. Com a resultat, la protesta va ser finalment desconvocada, encara que el consistori segueix ferm en la seva decisió que la mesquita ha d'abandonar l'edifici.

Les converses entre ambdues parts continuen, però el conflicte no sembla haver arribat al seu final, i encara persisteixen dubtes sobre com es resoldrà aquesta disputa que ha dividit la comunitat local.