La hipocresia d'ERC amb les nuclears: a Catalunya una cosa, i a Madrid una altra

El pla nacional d'energia del govern socialista preveu el tancament de les centrals nuclears entre 2027 i 2030. Això inclou els tres reactors d'Ascó I, Ascó II i Vandellòs II, a la província de Tarragona. Aquestes centrals proporcionen el 60% de l'electricitat a Catalunya, i cobreixen més del 50% de les seves necessitats energètiques.

Davant d'això, partits com el PP i Vox fa temps que demanen una pròrroga de les nuclears per garantir el subministrament d'electricitat a Catalunya. L'apagada de la setmana passada ha reobert el debat. El PP portarà aquest dimarts al Congrés una proposició no de llei per "reconsiderar" el tancament programat de les nuclears.

El PP proposa allargar la vida útil de les nuclears per "rebaixar el cost de l'electricitat, reduir les emissions i reforçar l'estabilitat de la xarxa elèctrica".

És la mateixa proposta que el PP va portar al Parlament de Catalunya a principis d'abril. Però aquesta proposta va ser rebutjada amb l'abstenció de Junts i el vot contrari d'ERC.

Junts manté una certa coherència

ERC se suma ara a la malvada dreta per prorrogar la vida de les nuclears. ERC i Junts votaran juntament amb PP i Vox en la votació d'aquest dimarts al Congrés. Els postconvergents han mostrat una certa coherència en aquest tema, però en canvi Esquerra defensa una cosa a Catalunya i una altra a Madrid.

Junts ja es va oposar en el seu moment al tancament de les nuclears per l'amenaça que suposava per al sector energètic a Catalunya. Els postconvergents es van alinear amb els empresaris catalans sobre les temibles conseqüències del tancament nuclear. Això sí, els postconvergents van utilitzar el comodí de la "sobirania energètica" per evitar votar a favor de la moció del PP al Parlament de Catalunya.

En canvi, ara sí votaran a favor de la moció del PP al Congrés dels Diputats. El partit manté les seves mateixes raons. Però és més fàcil votar a favor al Congrés dels Diputats que a Catalunya, on ven més el discurs de la sobirania energètica.

ERC mostra dues cares

El més flagrant és el d'ERC, la retòrica del qual a Madrid és oposada a la que utilitza a Catalunya. En el debat a la Comissió de Transició Ecològica al Parlament, ERC va votar en contra d'instar el Govern a prorrogar la vida de les nuclears. Ara votarà a favor de revisar l'apagada nuclear.

Al Parlament, Montse Vergés va defensar "una sobirania energètica amb les energies renovables sense afectar el territori i amb uns preus competitius". I a més va reivindicar "les bases del model energètic" implantat durant el govern de Pere Aragonès.

En canvi, al Congrés ERC defensa una posició "realista i pragmàtica" contra el tancament de les nuclears. "No hi ha cap altra alternativa energètica ni econòmica ni d'ocupació per a les zones afectades", diu el seu portaveu Jordi Salvador. Justament el que defensava la moció del PP que ERC va rebutjar al Parlament de Catalunya.

El colmo del cinisme és que els republicans culpen el govern socialista de no haver fet els deures perquè les renovables siguin una alternativa. Va ser precisament el seu govern, amb Pere Aragonès al capdavant, qui no va invertir gairebé res en renovables.

Això els serveix de pretext per justificar el seu vot juntament amb la dreta. "ERC es veu obligada a referendar mesures de dretes com no clausurar les nuclears perquè el Govern no ha posat en marxa una reconversió", diu Salvador.