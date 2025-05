Censura: cancel·len un acte sobre la llei trans perquè 'no es pot criticar una llei'

Sílvia Carrasco, professora de la UAB, destacada feminista i presidenta de ‘Feministes de Catalunya’ ha denunciat a través de xarxes un cas de censura a Reus. Segons ha explicat, el Centre de Lectura de Reus ha suspès una xerrada titulada Hem de protegir els nostres fills de la llei trans?. Entre altres assistents, la xerrada comptava amb la presència de José Errasti, professor de Psicologia a la Universitat d'Oviedo i autor de diversos llibres sobre la matèria.

Per suspendre la xerrada, el Centre de Lectura de Reus ha al·legat que “no es pot criticar una llei aprovada”. Al marge que l'aprovació o no d'una llei no és motiu per suspendre la discussió pública, passa que, en aquest cas, el Tribunal Constitucional encara no s'ha pronunciat. És a dir, que la llei no està realment aprovada:

Com s'informava a principis d'aquest mes, el TC havia decidit ajornar sense data el seu veredicte sobre ‘llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets LGTBI’. A judici del TC, hi ha dos articles relacionats amb les sancions per discriminació a persones trans que poden violar el principi de proporcionalitat.

Una llei que divideix

En aquesta ocasió, el sector progressista del TC no ha mostrat unanimitat, i aquesta és una de les raons de la paràlisi de la llei. Que la llei permeti intervencions mèdiques en menors és un punt molt delicat que alguns magistrats no veuen del tot clar. A la fi, això no és més que un reflex de la profunda divisió que el transgenerisme provoca entre la pròpia esquerra.

I és que, mentre l'esquerra ‘woke’, beneeix la ideologia queer, el feminisme clàssic denuncia que destrueix les bases de la lluita feminista. Al marge que també assenyalen que el sexe és un factor biològic, científic, que no respon a la voluntat dels individus. Aquest contrast entre les dues postures s'ha saldat amb assetjament i assenyalament.

Sense anar més lluny, i com s'ha explicat a E-Notícies, la professora Carrasco ha estat objecte d'assetjament al seu lloc de treball per oposar-se a la llei trans. I l'últim exemple no és altre que la suspensió d'aquesta conferència a Reus. “Si una llei diu que criticar-la és delicte (en aquest cas, d'odi) està clar que no pinta res en un estat democràtic, que garanteix la llibertat d'opinió i expressió i la presumpció d'innocència”, conclou Carrasco.