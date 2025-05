El Pacte per la Llengua retrata els partits processistes

El Govern del PSC ha tancat un acord per la llengua amb ERC i Comuns, sindicats i patronal, i entitats socials. El Pacte per la Llengua contempla la inversió de 255 milions d'euros en polítiques lingüístiques per fomentar el català. El PSC compleix així amb un dels seus compromisos amb Esquerra a canvi de la investidura de Salvador Illa.

Però el tacticisme dels partits processistes ha demostrat una vegada més que una cosa és el relat i una altra la protecció dels seus interessos partidistes. El Pacte per la Llengua ha evidenciat la divisió processista i la seva guerra fratricida. ERC l'ha recolzat de forma entusiasta, mentre que Junts i la CUP s'han desmarcat.

Junts no firma el pacte pel català

Carles Puigdemont va reconèixer en la roda de premsa d'ahir que Junts no firmarà “ara” el pacte pel català, “no perquè no creguem que sigui necessari”. De fet, el president de Junts va dir que “és molt necessari”. Però va admetre que vinculen el pacte a l'oficialitat del català a la UE, és a dir, al compliment de la seva exigència a Pedro Sánchez.

Dit d'una altra manera, Junts no s'adhereix al pacte per impedir que ERC es pengi la medalla mentre la mesura que ells van proposar segueix a l'aire. Puigdemont demana també esperar a la sentència del TC sobre el 25%. Per a ell, aquestes dues coses són imprescindibles perquè “no és el mateix un pacte nacional amb aquests elements en contra que a favor”.

Puigdemont rebutja el pacte pel català però culpa el PSC i els seus socis. “Un pacte nacional ha d'incloure a tots”, ha advertit, “especialment al primer partit de l'oposició”. Puigdemont intenta pressionar d'aquesta manera per ajornar el pacte.

La CUP també diu 'no'

La CUP tampoc ha firmat el Pacte per la Llengua “perquè és una arma propagandística en mans del PSC”. Els cupaires consideren que “la principal amenaça del català a Catalunya és l'Estat espanyol. Ajustar-nos a la legalitat constitucional per defensar la llengua és no abordar d'arrel la supervivència del català”, ha afirmat Laia Estrada.

La CUP coincideix amb Puigdemont que no es pot aprovar el pacte fins a conèixer la sentència del Constitucional sobre la immersió lingüística. La formació independentista demana propostes “atrevides i valentes” i defensar la llengua “sense complexos”. El seu model és “la independència” i un “canvi de model” per construir un país amb “una llengua per a tots”.

El triomfalisme d'Esquerra

ERC va defensar de forma entusiasta el pacte, destacant la seva important aportació econòmica, i va retreure a Junts que faci política amb la llengua. "El país no entendria que, en moments d'amenaça del català, no anem tots a una", va dir el secretari de comunicació republicà, Isaac Albert.

Per a ERC, l'amenaça judicial al model d'immersió lingüística és "una raó de més" per sumar-se al pacte. "La llengua és massa important per tenir segons quines actituds", va retreure a la formació de Carles Puigdemont.

El pacte també ha estat firmat per Òmnium Cultural i la Plataforma per la Llengua. Dues entitats socials ultrasubvencionades i vinculades a l'òrbita d'Esquerra. La seva adhesió afegeix pressió a Junts i la CUP, que amb el seu 'no' trenquen una vegada més la unitat estratègica de l'independentisme.