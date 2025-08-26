Vídeo: Paren els peus a BCN a un delinqüent autor d'una ganivetada anys enrere
La multireincidència torna a mostrar la seva cara més amarga a la capital catalana
@PatrullaCiudadanaBCN va publicar un vídeo on es mostra un delinqüent sent retingut pels mateixos veïns a qui havia robat. Els fets van tenir lloc al barri barceloní de Ciutat Vella, quan diversos afectats van decidir intervenir pel seu compte: el van immobilitzar a terra i van aconseguir recuperar les seves pertinences. El sospitós era, pel que sembla, un algerià acusat d'apunyalar un turista el 2022, que continuava lliure a Barcelona.
El drama de la multireincidència
El 2024, 637 persones van ser identificades com a multireincidents a Catalunya, acumulant 6.993 detencions. La majoria són homes joves, amb un nucli principal del 57,5 % procedent del Magrib, implicat sobretot en furts i robatoris. Aquest cas a Ciutat Vella evidencia com la repetició de delictes i l'absència de conseqüències efectives intensifiquen la percepció d'inseguretat en barris vulnerables.
La reiteració constant d'infraccions genera alarma entre els veïns, que observen com els mateixos delinqüents tornen als carrers tot i ser detinguts. L'escassetat d'agents i la lentitud del sistema judicial contribueixen a aquesta sensació de vulnerabilitat. Aquesta combinació converteix barris sencers en espais on la defensa veïnal es percep com l'única opció plausible.
La normativa vigent a Catalunya permet que molts multireincidents quedin en llibertat després de detencions breus, facilitant que tornin a delinquir ràpidament. Aquesta situació augmenta la frustració veïnal i la desconfiança envers les autoritats. La impressió general és que el sistema judicial no aconsegueix dissuadir els infractors habituals, cosa que mina la confiança de la ciutadania.
Els delictes repetitius i la impunitat percebuda obliguen els residents a buscar mecanismes de protecció per salvaguardar les seves llars. Els antecedents greus d'alguns delinqüents, que continuen circulant lliurement, intensifiquen la sensació d'inseguretat i la urgència d'actuar localment. Cada nou incident reforça la idea que els veïns han d'organitzar-se i donar-se suport mútuament per mantenir la seguretat.
Organització veïnal
L'augment de la percepció d'inseguretat a Ciutat Vella ha portat molts residents a coordinar-se per protegir els seus habitatges i comunitats. El 2024, el districte va registrar un total de 1.751 detencions, situant-se com el més elevat de Barcelona en termes absoluts. Davant la sensació que les autoritats no reaccionen amb la rapidesa i eficàcia necessàries, els veïns han assumit la iniciativa per garantir la seva protecció.
Una de les estratègies implementades són les patrulles veïnals. Aquests grups, formats per habitants del barri, fan recorreguts nocturns per dissuadir els delinqüents i donar suport a qui ho necessiti. Tot i que no tenen formació policial, la seva presència ha demostrat ser efectiva per reduir l'activitat delictiva en determinades zones.
A més de les patrulles, els veïns han creat comunitats a xarxes socials i aplicacions de missatgeria per compartir informació sobre incidents i coordinar accions. Aquests canals permeten una comunicació àgil, cosa que facilita la resposta davant situacions d'emergència i reforça la cohesió comunitària.
