Els catalans s'estan cansant: pallissa a un lladre que va intentar robar una noia
Xavier García Albiol advertia fa més d’un any que això acabaria passant en algun moment
L'enuig veïnal davant la delinqüència a Catalunya ha tingut un nou i contundent episodi a Badalona. Dimecres passat, al barri de Llefià, un jove va intentar robar a punta de navalla una noia que sortia del metro. La reacció no va venir només de la víctima, que va demanar ajuda cridant, sinó dels mateixos veïns, que aquesta vegada no es van limitar a mirar. Una desena de persones van envoltar el lladre, el van reduir i li van propinar una pallissa abans que arribessin els Mossos d'Esquadra.
L'assalt frustrat en plena Avinguda d'Amèrica
Els fets van passar cap a les 23:30 hores a l'Avinguda d'Amèrica, una de les artèries de Llefià. El jove, d'origen magribí, va interceptar la víctima, li va arrabassar el telèfon mòbil i la va amenaçar amb una arma blanca. La dona va començar a cridar i diversos veïns que eren a la zona van acudir en la seva ajuda. Va ser llavors quan van aconseguir retenir el delinqüent fins a l'arribada de la policia.
El detingut està acusat d'un delicte de robatori amb violència i intimidació i va quedar sota custòdia policial. La intervenció ciutadana va ser clau per impedir que l'atracament acabés amb conseqüències més greus, però també reflecteix un clima cada cop més tens a la ciutat.
Un advertiment que ja s'havia fet
El que ha passat recorda la predicció que va llançar fa més d'un any l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. L'alcalde popular va advertir que si l'Estat no posava fre a la delinqüència i no expulsava els estrangers que venien a delinquir, els mateixos ciutadans acabarien prenent la justícia per la seva mà. “O el Gobierno es posa les piles o abans del que alguns pensen hi haurà una revolta als carrers”, va afirmar aleshores.
L'episodi de Llefià dona la raó a aquest vaticini. La manca de confiança en les institucions i la sensació d'impunitat han empès molts veïns a actuar pel seu compte. El que abans eren advertiments a les xarxes socials comença a convertir-se en realitat.
Una fractura creixent entre seguretat i ciutadania
Badalona, com bona part de Catalunya, fa mesos que acumula episodis de robatoris violents, baralles al carrer i multireincidència. La paciència dels veïns s'esgota, i la pallissa al lladre de Llefià és una prova que la convivència s'està tensant fins a límits perillosos. A més, resulta innegable que aquesta tensió té un marcat patró multicultural que només alimenta la tensió.
Més notícies: