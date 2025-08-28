Un trans antitrump irromp a trets en una escola catòlica i mata dos nens
Robin Westman va obrir foc contra els nens mentre resaven
“Ha estat un acte deliberat de violència contra infants innocents i altres persones que resaven”. Així ha definit el cap de la policia de Minneapolis l'acte terrorista comès aquest dimecres per una persona transgènere obsessionada amb Donald Trump. L'atac, que ha deixat dos infants morts i diversos ferits, posa a debat les conseqüències que la ideologia woke i de gènere està exercint sobre alguns joves.
Tot i que el cas està tenint molt ressò a les xarxes socials, amb prou feines ha tingut cabuda als mitjans generalistes espanyols. També està sent ignorat per la premsa subvencionada a Catalunya. Però, què ha passat i qui és l'assassí que ha sembrat el terror als EUA?
Assalt mortal a una escola catòlica
Aquest dimecres un jove anomenat Robin Westman s'ha acostat a l'escola catòlica Anunciació armat amb un rifle, una escopeta i una pistola. Els menors estaven asseguts als bancs de l'església durant una cerimònia religiosa. Westman s'ha acostat per l'exterior de l'edifici i ha obert foc a través de les finestres cap als infants que eren a dins.
En el tiroteig han perdut la vida dos infants de 8 i 10 anys, i altres 17 persones (catorze infants i tres adults) han resultat ferides. Dos dels ferits es troben en estat crític. Després del brutal atac, l'assassí s'ha tret la vida a la part del darrere de l'edifici
El president Donald Trump ha destacat la ràpida intervenció de l'FBI, i ha anunciat que seguiran de prop els detalls d'aquest tràgic succés. L'atac també ha estat condemnat pel governador de Minnesota, el demòcrata Tim Walz. Aquest és precisament un dels més acèrrims opositors de Donald Trump, a qui ha anomenat més d'una vegada “feixista”.
Demòcrates com Walz són ara criticats per la seva hipocresia en condemnar un atac amb evidents tints ideològics. Molts atribueixen l'atac al bombardeig de les idees woke i la campanya de demonització contra Donald Trump. El motiu no és altre que el perfil del terrorista.
Transgènere i obsessionat amb Trump
Robin Westman era una persona transgènere moguda per l'odi cap a Donald Trump i l'Església Catòlica. El Departament de Seguretat Nacional nord-americà confirma que l'objectiu de l'atac terrorista no va ser a l'atzar. Westman va estar un any estudiant el lloc i planejant l'assassinat d'infants mentre resaven.
Abans de perpetrar l'atac va pujar un vídeo a Youtube on justificava l'atac mentre mostrava l'arsenal de què disposava. El vídeo ja ha estat eliminat per les autoritats. “Creus en Déu? On és el teu Déu?” deien alguns dels missatges, en què també encoratjava a “matar Donald Trump”.
L'assassí va visitar les instal·lacions només una setmana abans de l'atac. També va deixar una carta als seus familiars: "A causa de la meva depressió, ira i la meva ment retorçada, vull complir un últim acte que he estat rondant pel meu cap durant anys", va escriure.
Les xarxes s'han omplert de missatges culpant la ideologia woke de l'assassinat i criticant el silenci mediàtic. Un silenci que contrasta amb el soroll mediàtic quan els atacs a escoles dels EUA són perpetrats per joves d'ultradreta.
