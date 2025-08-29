Los catalanes se están hartando: paliza a un ladrón que intentó robar a una chica

El hartazgo vecinal frente a la delincuencia en Cataluña ha tenido un nuevo y contundente episodio en Badalona. El pasado miércoles, en el barrio de Llefià, un joven intentó robar a punta de navaja a una chica que salía del metro. La reacción no vino solo de la víctima, que pidió ayuda a gritos, sino de los propios vecinos, que esta vez no se limitaron a mirar. Una decena de personas rodearon al ladrón, lo redujeron y le propinaron una paliza antes de que llegaran los Mossos d’Esquadra.

El asalto frustrado en plena Avenida de América

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas en la Avenida de América, una de las arterias de Llefià. El joven, de origen magrebí, interceptó a la víctima, le arrebató el teléfono móvil y la amenazó con un arma blanca. La mujer comenzó a gritar y varios vecinos que estaban en la zona acudieron en su ayuda. Fue entonces cuando lograron retener al delincuente hasta la llegada de la policía.

El detenido está acusado de un delito de robo con violencia e intimidación y quedó bajo custodia policial. La intervención ciudadana fue clave para impedir que el atraco terminara con mayores consecuencias, pero también refleja un clima cada vez más tenso en la ciudad.

Una advertencia que ya se había hecho

Lo ocurrido recuerda a la predicción que lanzó hace más de un año el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. El alcalde popular advirtió que si el Estado no ponía freno a la delincuencia y no expulsaba a los extranjeros que venían a delinquir, los propios ciudadanos acabarían tomándose la justicia por su mano. “O el Gobierno se pone las pilas o antes de lo que algunos piensan habrá una revuelta en las calles”, afirmó entonces.

El episodio de Llefià da la razón a ese vaticinio. La falta de confianza en las instituciones y la sensación de impunidad han empujado a muchos vecinos a actuar por su cuenta. Lo que antes eran advertencias en redes sociales empieza a convertirse en realidad.

Una fractura creciente entre seguridad y ciudadanía

Badalona, como buena parte de Cataluña, lleva meses acumulando episodios de robos violentos, peleas callejeras y multirreincidencia. La paciencia de los vecinos se agota, y la paliza al ladrón de Llefià es una prueba de que la convivencia se está tensando hasta límites peligrosos. Además, resulta innegable que esta tensión tiene un marcado patrón multicultural que solo alimenta la tensión.