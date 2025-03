Carme Forcadell recorda quan va ser empresonada i els indepes l'enfonsen

Aquest diumenge es compleixen set anys de l'ingrés a presó dels dirigents catalans condemnats en el judici del Procés. Entre ells, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera Montserrat Bassa. Forcadell ho ha recordat amb un missatge emotiu, que tanmateix se li ha acabat girant en contra.

“La repressió continua, no s'ha de normalitzar”, ha dit l'exdirigent d'ERC a X. Ha afirmat que “res s'ha aturat” perquè “la nostra lluita continua”, i ha promès “no renunciar” a la independència de Catalunya.

Dolors Bassa també ha recordat el dia que va entrar a la presó, llançant un missatge d'esperança. “Segueixo pensant que la independència és el camí i la normalitat del país”, ha tuitejat.

Les respostes cap a Forcadell i Bassa són un clar exemple de la pèrdua de prestigi del processisme, i d'ERC en general. Els comentaris segueixen una mateixa idea: tot ha acabat precisament perquè els dirigents processistes van enganyar la gent.

Crítiques a Carme Forcadell a X

Hi ha un independentista que li diu a Carme Forcadell que els que van passar per la presó tenen por de tornar a entrar. La qual cosa és “lògica”, al seu parer, però al mateix temps els inhabilita per seguir al capdavant del projecte. És una idea que es repeteix molt, la necessitat de substituir els vells partits i els vells dirigents per uns de nous.

Forcadell rep l'escalf d'alguns independentistes, que li agraeixen els sacrificis encara que la cosa no sortís bé. Encara que són més els crítics, desconfiats sobre la seva promesa de no renunciar mai a la independència. “Ja heu renunciat”, li retreuen.

Hi ha molts missatges que recorden que un dia la gent va confiar en ells. Però acte seguit lamenten que des de fa temps la seva lluita passa per blanquejar l'espanyolisme i enfonsar l'independentisme. El focus de les crítiques se centra en Oriol Junqueras, que representa la pervivència dels líders processistes vinguts a menys.

Dolors Bassa tampoc se'n lliura

Dolors Bassa també rep missatges d'afecte, encara que molts més de catalans indignats. Alguns molt durs, que afirmen que “el poble els odia” i que són “una secta” a la qual li queden “quatre dies”. Més enllà de la compassió per la presó, els crítics recorden que la gent va gastar molt esforç i fins i tot diners per a res.

L'acusen com als seus companys d'haver "venut" l'independentisme amb enganys i mentides. Una mostra més de la pèrdua de credibilitat d'ERC, a qui les enquestes auguren cada cop un futur més negre.