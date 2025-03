Crítiques voraces al TNC per posicionar-se al costat de Palestina

Des que va esclatar la guerra a Gaza, el conflicte a Pròxim Orient és un tema que causa molta divisió a Catalunya. L'esquerra defensa majoritàriament Palestina, mentre que la dreta és més partidària d'Israel. L'esquerra woke política i mediàtica ha imposat la defensa de la causa palestina com un cànon que no es pot discutir.

Les principals institucions catalanes acaben abraçant també aquest dogma. Com per exemple el Teatre Nacional de Catalunya (TNC), una de les institucions culturals de referència al territori.

La direcció del TNC ha decidit fer un minut de silenci abans de cada funció per denunciar l'última ofensiva israeliana a Gaza. Així ho ha anunciat a través de Twitter amb l'emoticona d'una bandera palestina, per si hi havia dubtes. El TNC utilitza també el terme “genocidi”, i retreu la “falta de compassió” en aquest conflicte.

El problema és que molts catalans amants del teatre es veuen ara repudiats per aquesta institució simbòlica de les arts i la cultura. És el mateix que va passar a TV3, abans vista com a patrimoni de tots i ara al servei d'una minoria ideològica. X s'ha omplert de crítiques al TNC, fins i tot molts demanen la dimissió de la seva presidenta Carme Portaceli.

Crítiques al TNC per la falta de neutralitat

Els usuaris del TNC critiquen que "ja no queda ni un espai a Catalunya que no estigui pres per l'adoctrinament ideològic". S'indignen a més perquè com a institució cultural, el TNC rep cada any generoses subvencions de la Generalitat. Per a molts, és un clar exemple de malversació dels diners públics per a fins ideològics.

Adverteixen a la direcció del TNC que amb el seu gest estan “violentant una part del públic”. Estan rebent moltes crítiques per l'ús de la paraula “genocidi”. Es tracta d'una clara falta de neutralitat “impròpia” per a molts d'una institució com el Teatre Nacional.

Critiquen també la “hipocresia” del TNC, que no va fer minuts de silenci per l'atemptat de les Rambles i altres atacs islamistes. Conviden la institució a que vagi a Gaza a representar determinades obres, on segur que seran “censurades”. Molts lamenten l'alarmant pèrdua de prestigi d'institucions catalanes que en el seu moment van ser referència mundial.