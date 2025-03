Per què el pacte Junts-PSOE no frenarà l'arribada de Menes a Catalunya?

Junts ha proclamat als quatre vents un nou èxit de les seves negociacions amb el PSOE en arrencar-li l'acord sobre el repartiment de menes. Els titulars diuen que Catalunya rebrà només 20 o 30 menes dels 4.000 que esperen a Canàries per ser distribuïts per tot l'Estat. La realitat és que l'acord tindrà poc o nul impacte en l'arribada de menors estrangers no acompanyats a Catalunya.

El Periódico publica avui que dels 2.650 menes que va atendre la Generalitat l'any passat, només 31 van arribar del repartiment obligatori de Canàries i Ceuta. La resta van arribar pel seu compte, atrets entre altres coses per l'efecte crida d'un generós sistema de protecció. En el que portem d'any ja han arribat 347, uns dos-cents més en comparació amb anys anteriors.

A Catalunya hi ha un clar problema amb l'acollida d'aquests menors, que va més enllà del repartiment entre comunitats. Aquesta és la raó per la qual l'acord entre Junts i el PSOE no frenarà l'arribada de menes.

Més de 14.000 arribades des de 2017

Catalunya és l'única comunitat que ofereix una prestació als menors tutelats després de complir la majoria d'edat fins als 23 anys. Es tracta d'una ajuda de 664 euros per a joves amb un mínim d'un any de tutela i amb independència de la seva nacionalitat. Molts d'aquests menors estrangers no acompanyats veuen a Catalunya millors condicions per instal·lar-se i voler buscar un futur.

A més de les condicions econòmiques, Catalunya ha comptat durant tots aquests anys amb governs proimmigracionistes que han fomentat l'acollida. Això ha multiplicat l'arribada d'adolescents en els últims deu anys.

2017 va ser un punt d'inflexió amb l'arribada de 1.438 nens i adolescents estrangers sense la companyia dels seus pares o d'un tutor legal. El 2018 es va batre el rècord amb 3.708 entrades, i des de llavors les xifres no han parat de créixer. La crisi migratòria de 2023 i 2024 ha disparat les arribades molt per sobre dels recursos disponibles.

Efecte crida des del Govern

Les últimes dades de la Generalitat parlaven de 2.600 menors tutelats i 4.390 majors d'edat amb “pròrroga assistencial” a càrrec de l'administració pública. La Conselleria de Drets Socials de l'últim govern d'ERC es va queixar al Govern per la manca de recursos per atendre aquests menors. Però ERC ha estat precisament un dels partits que ha defensat amb més ímpetu la necessitat d'acollir indiscriminadament.

Encara que ja no està en el govern, Esquerra continua marcant les directrius de l'executiu de Salvador Illa en temes com la immigració. Sense un canvi en la seva orientació, la limitació que ha pactat Junts no tindrà un impacte real. Catalunya continua sent per ara la destinació favorita dels menors procedents d'altres comunitats.