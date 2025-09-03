La captura de 3 multireincidents amb 80 antecedents encén els ànims a Catalunya
Esclaten les xarxes en una barreja d'ironia i ràbia
Tres homes van ser detinguts aquest dimarts a Torredembarra mentre intentaven robar en una autocaravana. L'alerta d'un veí va permetre que una patrulla de paisà els sorprengués forçant la finestra. Entre els tres acumulen prop de 80 antecedents, cosa que ha desfermat indignació per la facilitat amb què reincideixen a Catalunya.
Indignació a les xarxes davant la impunitat
Un usuari va ironitzar sobre la detenció amb un comentari que resumeix el cansament col·lectiu: "Els donaran premi quan arribin a 100 detencions?" La burla reflecteix indignació, impotència i ràbia continguda. La ciutadania percep que la reincidència és constant i que detenir-los no canvia res.
Un altre comentari, encara més cru, mostrava resignació: "Ja deuen ser al carrer, demà seguiran treballant pobres…" Aquesta frase sintetitza la desconfiança envers la justícia. Molts creuen que els jutges alliberen delinqüents sense conseqüències reals.
Aquests missatges reflecteixen un sentir estès: la gent percep que detenir els mateixos delinqüents una vegada i una altra serveix de poc si les lleis no garanteixen càstigs efectius. La sensació d'impunitat alimenta la indignació social i augmenta la desconfiança envers el sistema judicial.
El cas de Torredembarra no és aïllat. Se suma a una llarga llista d'episodis on lladres amb desenes d'antecedents tornen a actuar sense fre. Els ciutadans senten que la seguretat es trenca mentre els delinqüents reincideixen amb total tranquil·litat.
La multireincidència, un problema estructural a Catalunya
Un tercer usuari va llançar un comentari carregat d'ironia: "Suposo que eren Joan, Pere i Josep".
El missatge, en clau sarcàstica, reflecteix la percepció ciutadana sobre l'origen dels reincidents. I les dades ho avalen: un 57% dels reincidents patrimonials són magribins, i a Barcelona el 91% dels detinguts per furts i el 83,5% per robatoris violents són estrangers. Alhora, més del 78% de les detencions corresponen a persones no espanyoles, confirmant que la realitat supera amb escreix la ironia de les xarxes.
La multireincidència és un dels principals problemes de seguretat a Catalunya. En ciutats com Barcelona, més de la meitat dels detinguts per delictes patrimonials ja tenien antecedents previs. Molts acumulen desenes de detencions sense passar per presó.
Aquest patró erosiona la convivència i multiplica la inseguretat als barris i municipis. Comerciants i veïns denuncien que viuen en una mena de "llei de la selva", on els mateixos delinqüents circulen lliurement tot i el seu historial. La policia fa la seva feina, però la justícia sembla no acompanyar.
Un PSC ambigu
El silenci del Govern davant la multireincidència alimenta la indignació ciutadana. Mentre els Mossos detenen els mateixos delinqüents una vegada i una altra, l'administració no aplica mesures efectives. Aquesta manca d'acció transmet que la seguretat no és una prioritat i augmenta la sensació d'impunitat.
La diputada del PSC, Mercè Perea, ha assenyalat que la multireincidència "exigeix una resposta clara i eficaç" sense recórrer al "populisme punitiu". Defensa combatre grups criminals organitzats, però adverteix que endurir penes sense anàlisi no serveix. La seva postura reflecteix l'ambigüitat del PSC: reconèixer el problema sense comprometre's a solucions contundents.
Més notícies: