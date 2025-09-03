La província de Girona registra tres ocupacions al dia, la tercera de tot l’Estat
Després d'anys de tolerància i relativisme, l'ocupació s'alça com un veritable problema a Catalunya
L'ocupació d'habitatges continua creixent a Catalunya, i Girona s'ha convertit en un dels focus més preocupants. Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 940 ocupacions a tota la província, cosa que suposa una mitjana de gairebé tres al dia. Aquesta xifra situa Girona com la tercera província amb més casos d'ocupació a Espanya, només per darrere de Barcelona i Madrid.
L'augment sostingut de les ocupacions reflecteix un problema que s'arrossega des de fa més d'una dècada. El 2010, Girona comptabilitzava només 63 casos, i des de llavors la xifra s'ha multiplicat per més de quinze. L'evolució d'aquest fenomen mostra que es tracta d'un desafiament estructural, vinculat al descontrol migratori i el crim organitzat.
Ocupacions vinculades a crim i vulnerabilitat social
No totes les ocupacions tenen el mateix origen. Algunes poques estan relacionades amb situacions de vulnerabilitat social, però la majoria responen a màfies organitzades. En diversos casos s'han detectat plantacions de marihuana, connexions il·legals a la xarxa elèctrica i altres finalitats delictives. També s'han documentat situacions en què organitzacions criminals cobren per lliurar claus d'habitatges, convertint l'ocupació en un negoci paral·lel.
L'impacte sobre els veïns i propietaris és evident. Segons el Ministeri de l'Interior, les detencions i persones investigades per ocupació van augmentar un 35,7 %, passant de 834 el 2023 a 1.131 el 2024. A més, el nombre de víctimes relacionades amb aquests delictes va créixer un 13,2 %, arribant a 462 afectats.
La preocupació ciutadana i la resposta institucional
Per als habitants de Girona, el fenomen s'ha convertit en una de les principals preocupacions en matèria d'habitatge. Segons un informe del Grup Mutua Propietaris, l'ocupació il·legal supera altres inquietuds com els costos de manteniment o el preu de la compra d'habitatge.
Davant d'aquesta realitat, els jutges i ajuntaments han posat en marxa mesures per agilitzar els desallotjaments. El novembre de 2024, l'Audiència de Girona va aprovar un acord que permet el desallotjament exprés d'ocupacions il·legals comeses en les últimes 24 hores. Tanmateix, els casos pràctics mostren que l'execució no sempre és ràpida, deixant moltes famílies en una situació d'incertesa.
Més notícies: