Una candidata de Podemos abandona casa seva per por després d’acollir un okupa immigrant

Estíbaliz Kortazar, antiga candidata del partit Elkarrekin - marca local de Podemos a Basauri -, ha abandonat el seu habitatge per por. La dona conviu des de gener amb un home a qui havia acollit per raons solidàries. L'inquilí, un immigrant de 48 anys d'origen magribí, va deixar de pagar el lloguer i va començar a tenir conductes intimidatòries i vexatòries. La situació ha derivat en una denúncia pública i una campanya ciutadana que ha recollit més de 18.000 signatures.

Segons va informar El Español, Estíbaliz va conèixer l'home a través d'una associació d'ajuda a persones sense llar en la qual col·labora com a voluntària. Al desembre de 2023 va decidir llogar-li una habitació del seu pis a canvi de 350 euros mensuals. L'acord semblava ferm i es va formalitzar mitjançant contracte. Tanmateix, després d'uns mesos, el comportament de l'inquilí va canviar de manera dràstica.

La dona va denunciar que l'home li dirigia insults com “puta” o “gossa bruta” i que feia insinuacions sexuals de manera reiterada. També va començar a veure pornografia davant d'ella i a generar un ambient insostenible dins la llar. Segons el seu testimoni, l'inquilí deixava llums encesos, donava cops de porta a la nit i mantenia la televisió a volum elevat de matinada.

Kortazar, de 48 anys, explica que els intents per demanar-li que marxés van ser ignorats. Un cop finalitzat el contracte de lloguer al gener de 2025, l'home es va negar a marxar i es va convertir en un inquiokupa. A més, va portar objectes i escombraries des del carrer, es va negar a netejar i fins i tot va canviar dues vegades el pany de l'habitatge. En un dels intents per convèncer-lo que marxés, un conegut d'Estíbaliz va intentar mediar. Tots dos van discutir en àrab i l'inquilí va acabar agredint-lo amb una mossegada a la cara.

Estíbaliz va acudir a la Policia l'1 de gener. Tanmateix, els agents li van comunicar que no podien actuar sense una ordre de desnonament. Des de llavors, l'home continua ocupant casa seva, sense pagar el lloguer i generant despeses de subministraments que ascendeixen a més de 200 euros mensuals. Ella, per la seva banda, roman fora del seu domicili des del 6 de juny, acollida temporalment a casa d'un familiar i en tractament psicològic per l'estrès sofert.

Canvi de visió

La situació ha despertat una àmplia reacció ciutadana. Estíbaliz ha llançat una campanya a change.org on sol·licita a les autoritats una agilització del procés legal per desallotjar el seu inquiokupa. A la plataforma denuncia que no pot viure amb tranquil·litat i que pateix ansietat cada vegada que intenta tornar a casa seva. La seva petició ha reunit milers de suports en pocs dies.

Kortazar va ser candidata per Elkarrekin a les eleccions municipals de maig de 2023, coalició que posteriorment es va integrar a la plataforma Sumar de cara a les generals. L'experiència que ha viscut ha portat aquesta exrepresentant política a canviar radicalment la seva visió sobre el lloguer i l'acollida de persones vulnerables. Segons les seves declaracions recollides per El Español, assegura que no tornarà a llogar una habitació ni a oferir ajuda similar.