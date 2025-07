VÍDEO: El silenci de la premsa catalana amb Milei: així és com et volen manipular

Avui et porto un exemple clar de com la premsa ultrasubvencionada catalana t’intenta manipular.

A finals del 2023, Javier Milei es va proclamar president de l’Argentina. En el primer any de Milei al capdavant del país, mitjans com TV3, el Diari ARA o el Periódico ens van estar informant puntualment de "baralles", "mesos convulsos", "pobresa", "es disparen els lloguers a Buenos Aires", "disturbis", "Argentina s'enfonsa", "Milei declara la guerra al cinema argentí", "Milei traeix els veterans de les Maldives", "Milei posa en crisi l'educació pública"…

Però des de fa un temps, hi ha un curiós silenci a la premsa catalana al voltant de l’Argentina i de Javier Milei. Per què aquest silenci de cop i volta després d’un any bombardejant-nos amb males notícies sobre Milei i l’Argentina?

Doncs bàsicament perquè el que està aconseguint Milei a l’Argentina desmunta el relat progre dels mitjans de casa nostra.

Perquè si haguessin de fer notícies al respecte, ens haurien d’explicar que Unicef ha reconegut oficialment que la pobresa a l’Argentina de Milei s’ha desplomat. I no només ha caigut la pobresa general, sino que 1,7 milions de nens argentins han sortit de la pobresa l’últim any.

A més, l’economia argentina creix un ritme anual del 5,8%, els salaris també estan pujant, la inflació s’està reduint i és la mateixa Unicef qui diu la pobresa infantil té pinta que seguir reduint-se durant aquest 2025.

I aquest vídeo que trobaràs a la part superior de la notícia no està fet perquè pensis que Milei ho fa bé o ho fa malament. Perquè pensar una cosa o una altra ja ho faràs tu sol, que prou gran ets per pensar per tu mateixa.

Però clar, perquè ho puguis fer, tots aquests mitjans de casa nostra que sobreviu gràcies als diners públics el que haurien de fer és explicar-nos tota la realitat. I no només aquella que encaixen amb les dèries ideològiques d’uns quants periodistes i els seus caps de redacció que només ens volen manipular i adoctrinar.