Jordi Turull respon amb segones a la moció de censura de l'esquerra contra Junts

La política municipal s'està convertint en un tauler on posar en joc les rivalitats de la política nacional a Catalunya. Va ocórrer a Ripoll, on Junts va frustrar a última hora una moció de censura de l'esquerra contra l'alcaldessa d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. Ara l'esquerra li ha tornat amb una moció de censura a Vilassar de Mar, on Junts governava en minoria des del passat mes de gener.

Hi ha qui només vol veure motivacions d'àmbit local en la moció de censura presentada a Vilassar de Mar. Però és evident que en el rerefons hi ha la rivalitat entre Junts, d'una banda, i el PSC i ERC, d'altra banda.

El mateix Jordi Turull ho ha fet evident amb un tuit en què ataca amb segones les formacions que subscriuen la moció. Afirma que han actuat “barrejant l'aigua i l'oli”, i moguts per les “enveges” i els “ressentiments”. A més, considera que el pacte a Vilassar és entre “estranys companys de viatge”.

El secretari general de Junts ha mostrat el seu suport a l'alcaldessa de Vilassar, Laura Martínez. I s'ha mostrat convençut que el 2027 tornarà a l'alcaldia “amb encara més suport a les urnes”.

Què ha passat a Vilassar de Mar

Junts va guanyar les eleccions municipals de 2023 a Vilassar de Mar amb nou regidors, i va formar una aliança amb ERC per governar. Els tres regidors republicans van abandonar el govern al gener. Junts no només va quedar en minoria, sinó que a més va ser incapaç de tirar endavant els pressupostos.

Davant aquesta situació, Babord, la marca de la CUP i els Comuns al municipi, va impulsar una moció de censura amb cinc regidors. Ha rebut el suport dels tres diputats del PSC i els tres d'ERC. Una majoria suficient per fer fora Junts i formar un govern alternatiu.

ERC va governar a Vilassar els vuit anys anteriors a aquest mandat, després va pactar amb Junts, després amb una escissió de Junts i ara amb el PSC. Martínez ha dit que “la ciutadania els ha castigat a les urnes i ho tornarà a fer”.

“El poble decidirà d'aquí a quatre anys si aquesta moció va ser una bona idea”, ha sentenciat.

Junts perd més poder local

La moció de censura a Vilassar de Mar arrabassa una altra alcaldia a Junts, que perd una mica més del poc poder territorial que li quedava. La responsabilitat recau una altra vegada en el secretari general, Jordi Turull. La seva erràtica estratègia de pactes postelectorals el 2023 va aïllar Junts i el va deixar pràcticament sense alcaldies ni diputacions.

Però aquesta operació té també la seva dimensió nacional, evidenciant l'aïllament de Junts davant l'aliança de les esquerres. ERC i PSC tornen a mostrar la seva lleialtat, aquesta vegada amb la complicitat de la CUP i els Comuns.