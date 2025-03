Alta tensión entre Alejandro Fernández y Salvador Illa: 'Dejen en paz a los niños'

Escalada de tensión en el Parlament de Cataluña a raíz de una contundente intervención de Alejandro Fernández. El líder del PP ha reprochado al President de la Generalitat, Salvador Illa, su compromiso de introducir la educación sexual integral en parvularios a partir del próximo curso. El tema ha provocado una fuerte discusión entre ambos en la sesión parlamentaria de esta mañana.

Esta vez Alejandro Fernández ha abandonado la ironía para atacar con dureza los planes del gobierno socialista y sus socios. Unos planes que pasan por impartir educación sexual a niños de tres años. “¿Han perdido ustedes el juicio, señor Illa?”, ha exclamado el diputado popular.

Alejandro Fernández le canta las cuarenta al Govern

“Puedes aceptar que no todas las ideas de tu adversario son malas, aunque personalmente no te gusten. Pero impartir educación sexual a niños de tres años yo no lo tolero, no puedo, lo siento”, ha afirmado visiblemente enfadado.

Ha catalogado de “nauseabundo” y “siniestro” lo que pretende hacer el gobierno del PSC por exigencia de ERC.

Ha recordado que los niños “no son del Estado ni del Gobierno, sino de sus familias. Y cuando los entregan temporalmente al sistema educativo es para que adquieran unos conocimientos útiles para su vida. No para que les roben su infancia y adelanten acontecimientos que no se corresponden con esa edad”.

Ha advertido a Illa que hay “límites morales”, y que en democracia los marca la Declaración de los Derechos Humanos. En especial, “el derecho de los niños a preservar su infancia sin verse sexualizados desde los tres años”.

“Señor Illa”, ha concluido, “llámenme lo que quieran, pongan las caras que quieran, pero dejen en paz a los niños”.

Rifirrafe entre Salvador Illa y el diputado del PP

En su turno de réplica, Salvador Illa se ha mostrado muy disgustado con la intervención del diputado popular. Considera que este “ha cogido un camino equivocado”.

Ambos se han enganchado cuando Salvador Illa ha dicho que “tenemos un problema muy grave de pornografía y de violencia”. Alejandro Fernández le ha gritado desde su escaño “qué tiene que ver”. “Tiene que ver mucho, porque eso se combate educando”, ha respondido Illa mientras Fernández negaba con la cabeza y el semblante muy serio.

El President ha aclarado que se guía por lo que dicen los profesionales, y asegura que todos los contenidos están adaptados a la edad. Le ha exigido a Alejandro Fernández que "no frivolice con esto".