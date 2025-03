Berga, la ciutat que posa en evidència el bonisme de la CUP amb la delinqüència

Berga, una ciutat de 17.000 habitants al cor de la Catalunya interior, és un dels feus històrics de la CUP. De fet, és juntament amb Girona l'últim ajuntament on van aconseguir retenir el seu govern en les últimes municipals. Aquesta setmana, 200 veïns i comerciants han sortit al carrer farts de tanta inseguretat.

La CUP ha abanderat el bonisme més extrem a Catalunya, en qüestions com la seguretat pública. Però fins i tot l'alcalde cupaire de Berga ha canviat el seu discurs. Recentment va demanar un canvi de les lleis per frenar la multireincidència.

També l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, va acabar posant més policia i demanant més recursos per frenar la violència a la ciutat. Són dos exemples que evidencien d'una banda el bonisme de la CUP tots aquests anys. Però també el canvi de posició actual de partits com la CUP i d'entitats que fins ara practicaven aquest bonisme.

Com Òmnium Cultural, que s'ha sumat a la manifestació contra la delinqüència a Berga. La qual cosa ha causat molta sorpresa ja que aquesta entitat ha defensat i continua defensant posicions bonistes en seguretat i immigració.

Unitat contra la delinqüència

Veïns, comerciants, partits i entitats de Berga es van unir dimarts per dir prou a la inseguretat creixent al municipi. En un comunicat, s'oposen als comportaments incívics que van en contra dels valors de la ciutat. Valoren positivament la tasca de la policia, però lamenten que “no és suficient” i demanen “revisar la legislació” per protegir els ciutadans.

Creuen que és urgent impulsar noves lleis per fer front a la multireincidència i les ocupacions. Així mateix, demanen accelerar l'activitat judicial per acabar amb la impunitat delinqüencial.

L'ajuntament i les entitats s'han compromès a treballar colze a colze per eradicar la violència als carrers. Encara que també demanen “no instrumentalitzar” la seguretat per estendre “discursos d'odi i falsos rumors”.

Reflex del que passa a Catalunya

Berga és un reflex de la inseguretat creixent que està experimentant Catalunya des de fa anys. És en part conseqüència del bonisme de partits com la CUP, que han creat espais d'impunitat per exemple justificant i legitimant l'ocupació. O afirmant que no hi havia un problema de delinqüència sinó bulos alimentats per l'extrema dreta.

Ara que el fenomen ha esclatat i l'esquerra perd votants a mansalva, aquests partits s'afanyen a rectificar. És el que està passant a Girona o a Berga, municipis que evidencien el bonisme de la CUP i les seves conseqüències.