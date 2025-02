Òmnium defensa la immigració massiva i considera Sílvia Orriols 'un perill social'

Òmnium Cultural va ser juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) el pilar de l'independentisme cívic durant el Procés. El líder de l'entitat durant aquells anys va ser Jordi Cuixart, que després va ser rellevat per Xavier Antich. Durant la seva etapa l'entitat s'ha acostat més a ERC, assumint també el seu discurs.

En una entrevista a Aquí Catalunya de la Cadena Ser, el president d'Òmnium Cultural ha fet un discurs que signaria qualsevol dirigent d'Esquerra o de la CUP.

Ha carregat durament contra Aliança Catalana i ha negat categòricament que la immigració condicioni la crisi de la llengua catalana. De fet ha defensat les bondats de la immigració a Catalunya. Les seves declaracions han provocat molta polèmica, amb comentaris a les xarxes contra la deriva de la seva entitat.

Xavier Antich, molt dur amb AC

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha fet aquest dimecres unes polèmiques declaracions a la Cadena Ser. Ha catalogat Aliança Catalana com a “un perill social” per les seves “polítiques xenòfobes i de criminalització de la diferència i la immigració”.

Antich ha dit que aquest és un posicionament que l'entitat té des de fa temps. Que va més enllà dels partits, però que “afecta a Vox i a Aliança Catalana”. Ha equiparat aquestes dues formacions amb els “discursos d'odi” que s'estan propagant a Europa i al món.

El president d'Òmnium ha aprofitat per reivindicar la immigració com a “un fet estructural en la història recent de Catalunya”. Per a ell, la immigració “no només ha estat una font de riquesa sinó també motiu d'orgull i estima col·lectiva”.

Ha anat més enllà en dir que a Catalunya “a ningú se li demana d'on ve i ni tan sols la llengua que parla per dir que és d'aquí”.

El president d'Òmnium ataca les posicions que “culpen la immigració de la precarietat laboral o del problema de la llengua”. Afirma que “afortunadament són minoria”. Però alerta del perill que acabin “contaminant” altres forces democràtiques.

Missatges molt durs contra Òmnium

Les seves paraules han generat reaccions contràries a les xarxes. Per exemple, dient que fa temps que es van donar de baixa de l'entitat o assenyalant precisament a Òmnium com a culpable de la desaparició del català. "És com escoltar un míting de la CUP o d'ERC", apunten.

"La estupidesa intel·lectual envaint-nos cada dia més amb els seus discursos bonistes. No pots comparar tota la immigració. Ni el volum de fa dècades amb el d'ara", resa un comentari.