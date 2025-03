Un diputat dels Comuns parla d'immigració i rep un sonor zasca: 'Cínic'

L'acord PSOE-Junts per a la delegació de les competències d'immigració per a Catalunya ha causat disparitat d'opinions.

Els Comuns es troben en una posició incòmoda. D'una banda necessiten donar suport a la mesura perquè estan aliats amb Sumar, soci del PSOE en el Govern d'Espanya. Però d'altra banda la seva posició en immigració és radicalment oposada a la de Junts.

El diputat Andrés García Berrio ha trobat una fórmula per salvar la contracció. D'una banda, ha qualificat la delegació de competències com una bona notícia. D'altra banda, ha assenyalat el perill que Junts les utilitzi per "deportar més" en lloc de "garantir drets i més inclusió en matèria d'asil i acollida".

García Berrio s'alinea amb Sumar a l'hora de valorar positivament el traspàs de les competències. Però convergeix amb Podemos en la crítica a Junts pel seu gir conservador amb la immigració en plena competència amb Aliança Catalana.

El seu missatge a X ha rebut diversos crítics, un d'ells especialment dur on destapen el seu "cinisme" amb aquest tema.

Zasca brutal al diputat García Berrio

Un usuari de X anomenat Miquel Esteve li ha retret que tingui la "cara dura" de parlar d'immigració. Fa referència a "la campanya que codirigí contra l'alcalde Xavier Trias per tancar els CIE". Ha recordat que tant Ada Colau a Barcelona com ara el Govern mantenen oberts els CIE.

Per això li ha dit "cínic", perquè a l'oposició reivindiquen coses que després quan arriben al Govern no fan.

Per descomptat, han recordat també al diputat dels Comuns que la seva formació va governar a Barcelona gràcies als vots de Manuel Valls. Per tant consideren que els Comuns no estan per anar donant lliçons de res a ningú.

Els Comuns i els CIE

El tancament dels CIE va ser efectivament un dels eixos de campanya de la candidatura d'Ada Colau contra l'alcalde Xavier Trias. Fins i tot ja estant a l'alcaldia, Colau assistia a manifestacions demanant el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Zona Franca.

Colau va prometre per activa i per passiva "fer tot el possible" per tancar aquests centres, perquè "ningú és il·legal". Però després de vuit anys de mandat continuen oberts. Un dels participants d'aquella campanya va ser precisament Andrés García Berrio, aleshores integrant de la plataforma Tanquem el CIE.

Encara que ara els Comuns accentuen les seves diferències amb Junts, cal dir que fins no fa gaire ambdós partits anaven de la mà en aquest tema. El 2015, CiU va votar juntament amb ICV a favor de la resolució del Parlament que instava el Govern a tancar els CIE. El 2021, la plana major de Junts, amb Laura Borràs al capdavant, es va manifestar a favor del tancament del CIE de Zona Franca com havia fet Ada Colau.