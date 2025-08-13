VÍDEO | Milers de catalans moren esperant ser operats (i la premsa d’aquí calla)
Silenci als mitjans catalans subvencionats sobre un nou drama a la sanitat
Dilluns, The Objective publicava una dada demolidora. Des de 2015, gairebé 20.000 persones han mort mentre esperaven ser operades a la sanitat catalana.
Es tracta d’una mostra més de la decadència a la qual ERC, Junts, PSC, Comuns i la CUP han portat Catalunya. Estem parlant d’unes xifres que són una autèntica barbaritat i una vergonya. Especialment si tenim en compte que Catalunya és la comunitat autònoma d’Espanya on hi ha més impostos.
Però no només estem parlant que Catalunya és un infern fiscal. És que, a més, la Generalitat no para de malgastar diners en projectes de cooperació, en voler ser l’ONG més gran del món, en centenars d’alts càrrecs o en subvencionar mitjans de comunicació. Uns mitjans de comunicació que han tornat a quedar retratats amb aquesta notícia. I és que, tot i que a l’estiu baixa l’actualitat informativa i de vegades costa trobar notícies, la premsa catalana afí al règim ha decidit ocultar-te aquesta informació mentre feia notícies de meduses, cremes solars, tatuatges o mosques. T’ho explico tot al vídeo que trobaràs a la part superior d’aquesta notícia.
Més notícies: