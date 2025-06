La xacra de la multireincidència a Barcelona: 128 detinguts sumen gairebé 1.000 delictes

La Conselleria d'Interior, dirigida per Núria Parlon, va iniciar el 4 d'abril el Pla Kanpai contra la multireincidència a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Després de cinc operatius, el balanç deixa al descobert la xacra d'aquest fenomen. Els cossos policials han detingut 182 persones que sumen un total de 915 antecedents policials.

El Pla Kanpai ha mobilitzat més de mil agents dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. La consellera Parlon va exposar els resultats del desplegament en seu parlamentària dimecres passat.

La responsable d'Interior del Govern Illa va posar en valor la tasca policial. Els dos primers desplegaments es van executar el 4 i el 10 d'abril en ciutats de l'àrea metropolitana. Després hi va haver tres operatius més, que han culminat amb les dades aportades inicialment.

Optimisme amb la delinqüència al Govern

El Govern de Salvador Illa manté el seu compromís amb la reducció de la delinqüència, expressat en la màxima "qui la fa la paga". La consellera també va acusar l'oposició d'utilitzar aquest problema per fer demagògia. Parlon va recordar que "en un estat democràtic la consellera d'Interior no decideix les deportacions"

La seguretat ha estat des del principi una de les prioritats del govern socialista a Catalunya. Però la consellera ja va advertir a l'inici que la tasca no seria senzilla i que necessitava temps. Les dades mostren un lleuger descens en el primer semestre de 2025, encara que delictes com els homicidis i les agressions sexuals continuen creixent.

En tot cas, és una oportunitat perquè el govern català presumeixi d'estar fent les coses bé. A més del Pla Kanpai, hi ha plans de xoc contra les armes blanques i les armes de foc. Interior ha reforçat la coordinació d'efectius policials, planeja incorporar més agents, i presta atenció a fenòmens com l'ocupació i el tràfic de drogues.

El pla d'Interior està coordinat amb el Departament de Justícia per augmentar els jutjats de primera instància. Això és imprescindible per acabar amb el col·lapse judicial, accelerar els judicis ràpids i impedir que la tasca policial quedi en no res.

Preocupació entre els agents

Encara que una cosa és el Govern i els comandaments policials, i una altra els agents que experimenten diàriament la situació de la delinqüència. Els sindicats policials han advertit últimament que Catalunya es troba en una situació límit. La connivència amb els delinqüents ha generat durant anys una sensació d'impunitat que ha erosionat l'autoritat de la policia.

Els episodis de violència a Salt, Mataró i Lleida han estat tocs d'atenció. Però a més, agents que patrullen a Barcelona s'han negat a combregar amb el triomfalisme dels seus caps. Adverteixen que la situació és molt més preocupant del que transmet el poder.

A més, tot i l'esforç d'Interior per canviar la realitat hi ha un degoteig constant de notícies que provoquen indignació. Delinqüents que són detinguts i surten al carrer al cap d'unes hores per tornar a delinquir. Alguns barris fins i tot s'estan alçant contra les bandes de joves que atemoreixen els veïns.