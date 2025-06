La CUP fa el ridícul en una manifestació contra el Rei

La CUP ha protagonitzat una manifestació a Girona contra la presència del Rei i els premis Princesa de Girona, un acte destacat a la regió. A través de les seves xarxes socials, la formació anticapitalista va convocar la protesta amb el següent missatge: “Manifestació antimonàrquica a Girona, on els mossos han identificat un periodista”. En la mateixa publicació, s'hi van incloure imatges de la protesta, que mostraven una escassa participació.

L'acte va estar marcat per la poca resposta ciutadana. Les imatges evidencien que només un petit grup de persones va participar a la manifestació. A més, als cartells que s'hi van exhibir s'hi incloïa un missatge violent, amb la imatge d'una corda i un missatge dirigit a l'alcalde: "Al rei ja el penjarem nosaltres". Un altre cartell se centrava en el Banc Sabadell, acusant l'entitat de finançar la monarquia:

El processisme simbòlic

Aquest tipus de manifestacions s'allunyen cada cop més de la repercussió que van tenir en anys anteriors. A diferència d'esdeveniments passats, on es congregaven grans multituds, ara els actes es limiten a petits grups sense impacte mediàtic. La creixent manca de suport públic és evident, ja que moltes d'aquestes protestes semblen centrar-se més en la visibilitat del partit que en mobilitzar la ciutadania.

El que ha passat a Girona reflecteix una tendència creixent en el col·lapse del processisme, amb manifestacions que no aconsegueixen mobilitzar la població com abans. Aquest fracàs s'assembla al d'altres protestes organitzades per l'ANC, que igualment no generen l'interès d'altres temps. La pèrdua de suport a aquestes iniciatives és una mostra clara que els moviments separatistes ja no tenen la mateixa força que en el passat.

Tanmateix, la CUP està molt necessitada de simbolisme antisistema, i ho està en un doble sentit. D'una banda, ha d'amagar el fet que és una crossa del PSC, i de l'altra, ha de mantenir la seva típica façana de formació antisistema. Sobretot en un context com l'actual, on l'esquerra 'woke' catalana està pitjor que mai.

L'estratègia actual del partit passa per combinar ambdues coses. I és que, al mateix temps que (intenten) escalfar els carrers, donen suport al PSC per vendre el relat que aconsegueixen torçar el braç de Salvador Illa. Però la veritat és que els 'cupaires' tenen serioses dificultats per remuntar el seu col·lapse després de les eleccions del 12M.