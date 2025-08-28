Logo e-noticies.cat
Agent de la Guàrdia Civil sosté un matxet gran amb mànec de fusta durant una operació policial en una habitació desordenada
Els agents van trobar una arma blanca de grans dimensions | Camara Guardia Civil, Mossos d'Esquadra
POLÍTICA

Detenen a Martorell un gihadista altament radicalitzat i preparat per actuar

Mossos i Guàrdia Civil van anticipar la seva detenció per por que actués de manera imminent

per

Redacció

Una operació conjunta de la Guardia Civil i els Mossos d'Esquadra ha acabat amb la detenció d'un presumpte gihadista altament radicalitzat a Martorell, al Baix Llobregat. El detingut se suma a la llarga llista d'operacions efectuades a Catalunya contra l'amenaça islamista. El 2025 hi ha hagut gairebé un centenar de detencions per gihadisme, un terç dels quals en ciutats catalanes.

L'arrestat a Martorell és un home de 36 anys a qui acusen d'autoadoctrinament i enaltiment del terrorisme. Els agents van efectuar un registre al seu domicili de Santa Bàrbara, al Montsià. Van interceptar diversos dispositius electrònics i un matxet de grans dimensions.

Agents de la Guàrdia Civil i la policia registren un domicili i revisen bosses i armaris en una operació conjunta.

Registre policial al pis del detingut | Camara Guardia Civil, Mossos d'Esquadra

La investigació va començar a finals del 2024, quan la policia va notar un canvi radical en l'actitud d'aquest home. Mostrava una conducta cada cop més agressiva, i feia proclames públiques a favor d'organitzacions terroristes a les xarxes socials. Els agents van constatar que es trobava en un estat avançat de radicalització, a causa del consum de propaganda relacionada amb el conflicte de Palestina.

De fet, la policia va decidir anticipar-se a la seva detenció tot i que la investigació encara es trobava en curs. Temien que pogués actuar de manera imminent, i van decidir avançar-se per neutralitzar qualsevol amenaça.

Un patró que es repeteix

La Comissaria General d'Informació dels Mossos i la Prefectura d'Informació de la Guardia Civil s'han coordinat per neutralitzar aquest potencial terrorista. Segons informen, el detingut va passar a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció de l'Audiència Nacional, el 16 d'agost.

Aquest cas torna a posar de manifest el perill que suposa ara mateix l'amenaça gihadista a Catalunya. El detingut compleix amb el perfil d'un patró que es va repetint. Es tracta de persones que han patit un accelerat procés de radicalització a través del consum de propaganda islamista a les xarxes socials.

Internet i les xarxes socials han substituït les mesquites i l'entorn familiar com a mitjans del gihadisme per estendre la seva influència. Palestina també està jugant un paper important. L'amenaça gihadista es va disparar després de l'inici de la guerra a Gaza i la crida a la gihad global per part dels líders islàmics.

