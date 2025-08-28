Detenen a Martorell un gihadista altament radicalitzat i preparat per actuar
Mossos i Guàrdia Civil van anticipar la seva detenció per por que actués de manera imminent
Una operació conjunta de la Guardia Civil i els Mossos d'Esquadra ha acabat amb la detenció d'un presumpte gihadista altament radicalitzat a Martorell, al Baix Llobregat. El detingut se suma a la llarga llista d'operacions efectuades a Catalunya contra l'amenaça islamista. El 2025 hi ha hagut gairebé un centenar de detencions per gihadisme, un terç dels quals en ciutats catalanes.
L'arrestat a Martorell és un home de 36 anys a qui acusen d'autoadoctrinament i enaltiment del terrorisme. Els agents van efectuar un registre al seu domicili de Santa Bàrbara, al Montsià. Van interceptar diversos dispositius electrònics i un matxet de grans dimensions.
La investigació va començar a finals del 2024, quan la policia va notar un canvi radical en l'actitud d'aquest home. Mostrava una conducta cada cop més agressiva, i feia proclames públiques a favor d'organitzacions terroristes a les xarxes socials. Els agents van constatar que es trobava en un estat avançat de radicalització, a causa del consum de propaganda relacionada amb el conflicte de Palestina.
De fet, la policia va decidir anticipar-se a la seva detenció tot i que la investigació encara es trobava en curs. Temien que pogués actuar de manera imminent, i van decidir avançar-se per neutralitzar qualsevol amenaça.
Un patró que es repeteix
La Comissaria General d'Informació dels Mossos i la Prefectura d'Informació de la Guardia Civil s'han coordinat per neutralitzar aquest potencial terrorista. Segons informen, el detingut va passar a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció de l'Audiència Nacional, el 16 d'agost.
Aquest cas torna a posar de manifest el perill que suposa ara mateix l'amenaça gihadista a Catalunya. El detingut compleix amb el perfil d'un patró que es va repetint. Es tracta de persones que han patit un accelerat procés de radicalització a través del consum de propaganda islamista a les xarxes socials.
Internet i les xarxes socials han substituït les mesquites i l'entorn familiar com a mitjans del gihadisme per estendre la seva influència. Palestina també està jugant un paper important. L'amenaça gihadista es va disparar després de l'inici de la guerra a Gaza i la crida a la gihad global per part dels líders islàmics.
