X retrata la irrellevància més absoluta de l'ANC de Lluís Llach: 26 m'agraden i 9 retuits
L'entitat processista veta els comentaris per evitar rebre crítiques
Per a tothom és coneguda la crisi que travessen entitats processistes com el Consell de la República i l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). En el seu moment van representar les aspiracions de l'independentisme cívic, convertit en un autèntic moviment de masses. Amb el pas dels anys han quedat reduïdes a instruments dels partits processistes i rebutjades per l'independentisme de base.
Les xarxes socials serveixen avui dia per mesurar la popularitat dels líders i els partits polítics. En aquest sentit, X ha evidenciat la irrellevància més absoluta en què naufraga l'ANC de Lluís Llach.
L'Assemblea Nacional Catalana està intentant agitar les masses de cara a la Diada de l'11 de Setembre. Vint-i-quatre hores després de la seva publicació a X, el post acumulava la xifra de 26 likes i 9 retuits. Com era d'esperar, l'entitat sobiranista, abanderada de la llibertat d'expressió i la democràcia, va tallar els comentaris per no rebre crítiques.
L'ANC s'olora un fracàs històric
No és per menys, perquè les expectatives són per terra davant del que apunta a un autèntic fracàs de mobilització. L'ANC fa temps que suma fracassos en les seves mobilitzacions. L'11-S d'enguany podria coronar el declivi definitiu, si es compleixen les previsions d'afluència mínima a la manifestació.
Els darrers anys ja han mostrat un cansament i una desafecció creixent dels independentistes envers els partits i les entitats. En pocs anys la manifestació de la Diada va passar de congregar gairebé 2 milions de persones, a tot just 60.000.
Les entitats primer culpaven la repressió de l'Estat espanyol, però ja no poden amagar que la gent els ha girat l'esquena. Cada publicació seva a les xarxes rep una allau de comentaris negatius. En alguns casos ni tan sols això, com la publicació de l'ANC cridant a la participació a la Diada.
Davant del que pot ser un fracàs històric,l'ANC ha renunciat a grans mobilitzacions i ha cedit el pes de la Diada al flanc institucional. El Parlament penjarà una bandera catalana gegant. Una demostració que davant la manca de suport social, el processisme torna als símbols.
