Barcelona gastarà aquest any 1,4 milions d'euros en ajuts a Palestina
Als 400.000 euros per a l'UNRWA s'hi afegeix el projecte 'Distrito 11', valorat en un milió
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat des de Jordània, durant el seu viatge oficial a l'Orient Mitjà, un augment substancial de l'aportació a la cooperació amb Palestina. L'Ajuntament de Barcelona augmentarà de 200.000 a 400.000 euros les ajudes a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats a Palestina (UNRWA). També destinarà un milió d'euros al projecte ‘Districte 11’ de cooperació amb Gaza i altres ciutats palestines.
En total són 1,4 milions d'euros els que destinarà aquest any l'Ajuntament de Barcelona a la causa palestina. La decisió ha provocat multitud de reaccions negatives a les xarxes. Molts barcelonins critiquen la decisió unilateral que implicarà un augment important de la despesa pública per a la cooperació exterior.
Ajuts polèmics a Palestina
L'augment de les ajudes a l'UNRWA resulta especialment polèmic pel desprestigi que arrossega aquesta organització. L'agència està sota sospita pels seus suposats vincles amb Hamàs i el terrorisme a l'Orient Mitjà. Fins al punt que països com els Estats Units, Alemanya, Suïssa i Suècia han suspès cautelarment les ajudes a aquesta oenagé.
Per reforçar el seu compromís amb Palestina, Barcelona recuperarà el projecte ‘Districte 11’ que va crear Pasqual Maragall en solidaritat amb Sarajevo. Es tracta d'una estructura tècnica que servirà de paraigua per als projectes de cooperació de l'Ajuntament amb les ciutats palestines. L'instrument s'integrarà a l'organigrama municipal, amb una dotació d'un milió d'euros per a ajudes al desenvolupament.
Collboni ha fet aquests anuncis després que li fos vetada l'entrada a Tel Aviv per part del Govern israelià. Israel l'acusa d'haver participat en actes de boicot i campanyes de desprestigi contra el seu Estat.
Fa tot just dos anys el mateix Jaume Collboni va restablir les relacions amb Israel per marcar distància amb l'anterior etapa d'Ada Colau. L'alcalde abandona ara l'equidistància per proclamar el seu compromís inequívoc amb la causa palestina.
Collboni arrabassa el protagonisme a Colau
Ada Colau va encapçalar a l'octubre de l'any passat l'ofensiva diplomàtica barcelonina a favor de Palestina i en contra d'Israel. L'exalcaldessa es va enrolar a la Flotilla de la Llibertat per portar ajuda humanitària a Gaza. Després va protagonitzar un incident entre l'Exèrcit israelià i una delegació internacional juntament amb Jaume Asens a Cisjordània.
A falta de dos anys per a les pròximes eleccions municipals, i amb un govern municipal impopular i en minoria, Collboni ha fet un gir en la seva acció exterior. Ha volgut arrabassar la bandera palestina a Ada Colau, en plena competència entre el PSC i Comuns a Barcelona.
Jaume Collboni vol guanyar prestigi internacional, i alhora utilitzar la causa palestina per disputar als Comuns l'espai de l'esquerra. A més, finançar l'UNRWA li permet enfrontar-se a forces de la dreta com Aliança Catalana i Junts. La seva estratègia costarà als barcelonins 1,4 milions, mentre la ciutat segueix esperant la gran transformació promesa.
Més notícies: