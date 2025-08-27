Catalunya té capacitat per acollir 2.650 'menes', segons el Gobierno
Junts i l'executiu van pactar una reducció d'aquests menors
L'executiu de Pedro Sánchez ha aprovat un decret que fixa la capacitat ordinària d'acollida de cada territori en 32 menors per cada 100.000 habitants. Això situaria Catalunya com la segona comunitat autònoma que més n'hauria d'acollir, uns 2.650 'menes', només per darrere d'Andalusia (2.827). Però a causa de l'acord entre Junts i el govern central, Catalunya només n'haurà d'acollir 31.
Les Menes a Catalunya
Els centres d'acollida de Menes a Catalunya estan al límit de la seva capacitat. Encara que en principi podrien acollir fins a 2.650 menors, molts d'aquests funcionen al 160% de la seva capacitat. Aquesta saturació ha generat situacions precàries, amb menors allotjats en sales d'espera sense llum natural ni accés a activitats a l'aire lliure durant diversos dies.
L' inversió en aquests centres ha estat gran: entre 2016 i 2020, la Generalitat va destinar gairebé 1.000 milions d'euros; de fet, la Sindicatura de Comptes va detectar irregularitats en la gestió de recursos. La pressió sobre els serveis socials i la manca de planificació han convertit l'acollida en un repte complex, posant en evidència la necessitat d'una gestió més eficient i transparent.
La polèmica sobre les Menes a Catalunya s'intensifica per l'edat real d'aquests joves. Segons dades de la Fiscalia, des de 2018 només el 45% de les proves realitzades han confirmat que els menors sota tutela són realment menors d'edat. La resta, més de 20.000 casos, ha estat classificada com a majors d'edat, molts d'ells arxivats o pendents, en gran part perquè els mateixos joves abandonen els centres.
El resultat és un sistema al límit, on els serveis socials no donen l'abast i l'atenció als menors queda compromesa. La saturació evidencia la incapacitat de l'Executiu català per gestionar l'acollida de manera ordenada i segura. Això ha deixat en entredit la seva responsabilitat i la protecció dels menors que depenen d'ells.
El preu d'aquesta política migratòria
Aquest repartiment de Menes respon a la saturació sense precedents que pateixen les Illes Canàries, on actualment tenen sota tutela 5.484 menors. La pressió sobre els centres canaris ha obligat el Govern a traslladar menors a altres comunitats, incloent-hi Catalunya, encara que la xifra assignada sigui mínima respecte a la capacitat real d'acollida.
El trasllat de menors no és només un repte logístic, sinó un cost social i econòmic elevat. Els recursos de les comunitats receptores es veuen tensionats, els serveis socials treballen al límit i els centres s'han d'adaptar ràpidament a l'arribada de joves amb necessitats diverses i complexes. Tot això se suma a la sensació d'improvisació i manca de planificació que caracteritza la política migratòria actual.
En definitiva, la saturació a Canàries i el repartiment desigual posen en evidència que la política migratòria espanyola no està dissenyada per gestionar de manera ordenada l'arribada de menors estrangers. El preu d'aquesta improvisació el paguen els menors, els serveis socials i les comunitats receptores, mentre l'Executiu central evita assumir responsabilitats clares.
