Amposta, reflex de la degradació de Catalunya: cinc apunyalaments en una sola nit
L'alcalde d'ERC sol qualificar d'extrema dreta les crítiques de l'oposició per la inseguretat creixent
Amposta (Tarragona) protagonitza l'últim succés alarmant que confirma l'augment de la violència a Catalunya. Mentre les autoritats s'esforcen per maquillar les dades, la ciutadania continua patint la inseguretat diàriament als seus carrers. En aquesta ciutat del sud de Catalunya, situada a la vora de l'Ebre, hi ha hagut cinc apunyalaments en una sola nit.
Amposta és un reflex de les conseqüències de les polítiques bonistes d'ordre i seguretat pública. L'alcalde d'ERC, Adam Tomàs, sol anomenar "extrema dreta" l'oposició per les seves crítiques a la inseguretat creixent. Però els veïns fa temps que denuncien la degradació de la seguretat i la convivència en aquest municipi de 23.000 habitants.
Segons informa Ebre Digital, una baralla multitudinària ocorreguda la matinada de dijous va acabar amb cinc ferits per arma blanca i un altre per un objecte contundent. Va passar cap a les sis del matí, en plena celebració de les festes del municipi.
Les primeres informacions apunten a una batussa entre joves sud-americans i magribins. Els fets estan en mans de la policia. Els ferits van necessitar, gairebé tots, atenció hospitalària.
Les baralles han augmentat un 300%
L'alcalde ha condemnat “fermament” el que ha passat, però ho atribueix a “individus procedents d'altres municipis” en el marc de les festes. A més, ha refermat el seu compromís amb la seguretat i ha recordat que fins ara les festes havien transcorregut amb normalitat. Ha agraït la tasca policial i d'emergències, així com la “responsabilitat” de la ciutadania que va presenciar els fets.
Certament, les baralles multitudinàries són un fenomen en auge a Catalunya i per tant Amposta no és un cas aïllat. A més, aquestes baralles s'estan reproduint sobretot en el context de les festes majors dels pobles. Però l'estadística mostra un problema en particular en aquesta localitat.
Segons dades del Ministeri de l'Interior, en el primer trimestre de 2025 es va produir un augment del 300% de les baralles tumultuàries a Amposta. En concret se'n van registrar quatre entre gener i març de 2025. En el mateix període de l'any anterior només n'hi va haver una.
Anomena 'racista' l'oposició
Adam Tomàs va aconseguir mantenir-se al poder per la mínima després d'haver perdut cinc regidors a les eleccions municipals de 2023. Un dels partits en auge és Junts, que ha centrat les crítiques al govern municipal en la seguretat. L'alcalde no ha dubtat a titllar de “racista” i “extrema dreta” els partits crítics en aquest apartat.
El govern municipal d'Amposta ha sostingut sempre que és una ciutat “segura” malgrat l'augment estadístic dels delictes. Aquesta és la línia negacionista que ha seguit ERC els darrers anys, tant al Govern com als municipis.
Jesús Colomé, un veí crític amb la gestió de la seguretat, va denunciar a les xarxes socials un efecte crida migratori relacionat amb l'ocupació. Això va portar, segons ell, a un augment del 34% de la delinqüència entre 2022 i 2023. Va assenyalar com a causa l'existència de molts pisos buits, i la política d'ajudes socials en forma de subsidis o amb el padró.
