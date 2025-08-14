Surt al carrer a Catalunya un violador sense rehabilitar: 'alt risc de reincidència'
El cas exemplifica com el bonisme posa en risc la seguretat dels ciutadans
El Periódic informa avui de l'alliberament de la presó de Tarragona d'un doble agressor sexual ‘amb alt grau de reincidència’. Jamal Anin complia des de 2007 una condemna de 31 anys i mig per violar dues dones a Gavà i Castelldefels. Sortirà avui al carrer després d'haver complert 20 anys de reclusió, el màxim permès per la legislació penitenciària.
El cas és que segons els serveis de tractament penitenciari, aquest violador, que ara té 39 anys, no està rehabilitat. Això dispara les possibilitats que torni a actuar agredint altres dones. La policia ja està en alerta i farà una vigilància policial per evitar que passi.
Però el cas reobre el debat sobre les conseqüències del bonisme en la seguretat dels ciutadans, en aquest cas de les dones. En aquest cas, el delinqüent es beneficia d'un reglament garantista que fixa un límit de condemna sense tenir en compte la seva rehabilitació ni la seguretat dels ciutadans. Un exemple clar de com es prioritzen els drets dels delinqüents als drets dels ciutadans que paguen els seus impostos i compleixen amb les seves obligacions, però no tenen garantida la seva seguretat.
Protocol per protegir les víctimes
L'agressor sexual surt al carrer sense rehabilitar i amb la por dels professionals que torni a reincidir. El despropòsit és tal, que des de 2009 existeix un protocol de la Generalitat per a aquest tipus de casos. Els presos per delictes violents que surten al carrer amb un elevat risc de reincidència són monitorats pels Mossos a petició de la fiscalia.
Les autoritats també contacten amb les víctimes per informar-les que el seu agressor ha sortit en llibertat, amb l'impacte que això pot suposar per a elles. Així mateix, es disposen mesures complementàries de protecció a les víctimes per part de la secretaria de reinserció.
Però aquestes mesures tenen un efecte limitat, ja que el seguiment al delinqüent no és invasiu i a més es troba en llibertat. La pregunta és per què no es prioritza la seguretat de les dones, i en aquests casos es prolonga la privació de llibertat fins que l'agressor estigui rehabilitat. A la societat hi ha un clam per penes més dures contra els delinqüents sexuals, però les autoritats van per una altra banda.
Al carrer tot i la gravetat de les agressions
Jamal Anin tenia vint anys quan va violar una turista holandesa amb una navalla al passeig marítim de Gavà. L'agressió va ser tan brutal que li va arrencar el dispositiu anticonceptiu que portava. El tribunal va posar de relleu la voluntat vexatòria i de “perversitat” de l'agressor, i per això li va imposar una pena més alta.
Només un mes després va abordar amb una navalla dues dones a Castelldefels, i va obligar una d'elles a romandre immòbil mentre violava l'altra. La víctima va patir seqüeles psicològiques que la van obligar a posar-se en tractament.
Tot i la duresa de les agressions, Jamal Anin, ara amb 39 anys, sortirà al carrer amb un alt risc de reincidència.
Més notícies: