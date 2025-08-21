Otro apuñalamiento mortal dispara la preocupación en Cataluña: el detenido es un menor

Cataluña está viviendo un verano negro de apuñalamientos y tiroteos mortales que agravan el problema de la inseguridad. A los homicidios y agresiones de las últimas semanas hay que sumar un nuevo episodio luctuoso. Según informa en exclusiva El Segre, una pelea ha acabado esta madrugada con la vida de un joven de 18 años en Tàrrega (Tarragona).

Este caso es más preocupante aún porque el presunto autor del homicidio es un joven de 17 años, que ya ha sido detenido por la policía. Según el rotativo, los hechos han ocurrido en torno a la una de la madrugada en el transcurso de una trifulca.

El menor detenido habría apuñalado a otro joven, que fue trasladado de urgencia al Hospital Arnau Vilanova de Lleida. Pese a los esfuerzos por mantenerle con vida, la víctima ha acabado falleciendo horas después. La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Las primeras pesquisas les llevaron a detener a un menor de 17 años como presunto autor del apuñalamiento mortal. A la espera de conocer más detalles, este nuevo homicidio amplía la lista de sucesos que pone en cuestión el relato oficial sobre el descenso de la delincuencia.

Crece la lista negra de sucesos

El Govern de la Generalitat puso en marcha el año pasado varios planes de choque contra la multirreincidencia, las armas blancas y las armas de fuego. El objetivo era doblegar la curva delincuencial ante la desesperada situación. Unos meses después aparecieron datos oficiales que señalaban un claro descenso de los delitos.

Esto fue acompañado de discursos triunfales que, sin embargo, han sido cuestionados por la realidad cotidiana en las calles. La preocupación ha vuelto a dispararse este verano. En pocas semanas, entre junio y agosto, se sucedieron más de treinta incidentes violentos, con el resultado de ocho muertos y una treintena de heridas.

De los ocho fallecidos, cinco fueron por arma blanca y ahora hay que sumar la víctima de Tàrrega. Este verano se han sucedido también las peleas en las fiestas mayores de los pueblos, donde las armas blancas han sido protagonistas en muchas ocasiones.