VÍDEO | Alejandro Fernández retrata el cinisme polític amb l'ocupació a Catalunya

L'ocupació de vivendes ha tornat a sortir aquest matí en la sessió de control al Govern al Parlament de Catalunya. És un tema de rabiosa actualitat. L'any passat el 72% dels okupes detinguts a Espanya van ser a Catalunya, i el 54% eren d'origen estranger.

Alejandro Fernández ha preguntat al President Illa com valora que avui hi hagi més okupes a Catalunya que el 2023. Illa ha negat la major afirmant que avui hi ha més seguretat i ordre, i que “es fa complir la llei també en matèria d'ocupació”. Això ha donat peu al diputat popular per llançar un al·legat sobre aquesta qüestió.

Un altre discurs viral d'Alejandro Fernández

“Res allunya més a la ciutadania de la política que veure com els imposen mesures que mai s'aplicarien”, ha començat dient. Ha posat com a exemple el cas de la dirigent de Podemos Gemma Galdón. “Sempre entusiasta i solidària amb els okupes, però que es va mostrar indignada quan li van ocupar el seu pis”, ha recordat.

També s'ha referit a l'exdiputat cupaire Benet Salellas i “els seus múltiples immobles”. Ha recalcat la seva hipocresia: “Especuladors quan són dels altres, ecologistes i feministes quan són seus”.

Però la palma se l'emporta, ha dit, l'alcalde de Junts Salvador Balliu. “Mentre el seu partit aprovava la legislació que avui protegeix l'ocupa, ell es dedicava a perseguir a destral neta l'ocupa de casa seva. Una mesura una mica dràstica que segur que va escandalitzar al president del nostre Parlament Josep Rull, tan donat a l'humanisme cristià i la concòrdia pastoral”, ha dit, desfermant les rialles a l'hemicicle.

AQUEST ÉS EL VÍDEO DE LA INTERVENCIÓ D'ALEJANDRO FERNÁNDEZ, AQUEST MATÍ:

Fernández s'ha posat seriós per criticar la gestió del Govern al voltant d'aquesta qüestió. “Amb suaus i belles paraules va venir a fer una cosa i està fent exactament la contrària”, li ha retret al President. Davant el negacionisme de les dades per part d'Illa, el tarragoní ha recordat les xifres del Ministeri de l'Interior: 6.258 ocupacions el 2023, per 7.009 el 2024.

Resposta de Salvador Illa

“Saps per què ningú vol llogar el seu immoble a Catalunya?”, ha preguntat Fernández. Ell mateix ha respost. “Perquè els fa por els impagaments i les ocupacions, així que prefereixen posar-lo a la venda o esperar temps millors”.

El diputat popular ha tancat la seva intervenció acusant el Govern Illa d'haver “perfeccionat” el model d'ocupació d'Ada Colau.

Davant l'estupefacció de la bancada popular, Salvador Illa ha assegurat que al PP també a vegades s'ha blanquejat l'ocupació. Després ha tret pit per les últimes dades de criminalitat a Catalunya. En el primer semestre, sota el govern de Salvador Illa, han baixat els delictes de forma generalitzada.

"Això són fets", ha dit orgullós Salvador Illa per tancar el tema.