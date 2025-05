Crítiques als comuns després de demanar canvis urgents a la DGAIA

Els escàndols en el si de la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) han pres impuls. La Sindicatura de Comptes va destapar fa mesos les irregularitats comeses quan l'organisme estava sota el control d'ERC. Però no ha estat fins a l'escàndol de prostitució infantil que els actuals socis de govern han reaccionat.

El PSC i els Comuns han bloquejat durant mesos juntament amb ERC la investigació al Parlament. Quan ha esclatat l'escàndol han impulsat una comissió d'investigació. L'oposició acusa els socis de govern de cobrir-se uns als altres.

El diputat dels Comuns David Cid ha comparegut avui al Parlament per repassar l'actualitat. Ha tocat també aquesta polèmica.

“Volem que es posi en marxa immediatament la comissió d'investigació, i que serveixi per a una transformació real de la DGAIA”, ha comentat. Ha insistit en la seva “voluntat constructiva”. Cid ha recalcat que “no contribuirem a un pim, pam, pum, sinó avançar en una transformació total del model”.

Els Comuns plantegen “passar d'un model centrat en els centres a un model d'acollida familiar”. Jéssica Albiach preguntarà demà al President de la Generalitat per aquest cas. Però això aprofundeix en la sensació que els Comuns no volen fer sang amb un soci prioritari com és ERC.

La compareixença de David Cid ha provocat moltes crítiques a les xarxes socials.

Crítiques als Comuns per la seva posició

Els comentaris critiquen els socis d'ERC per reaccionar tard i malament davant l'escàndol. “Ara que s'ha destapat tots volen investigar”, diuen. També que “les comissions d'investigació no serveixen per a res” i que el que fa falta és una “investigació judicial”.

“Xiringuitos i més xiringuitos, i la ciutadania pagant. Res de comissions, dimissions i jutges”, apunta un. “Vau vetar la investigació fa poc i ara una comissió d'amics, sou uns cínics”, diu un altre.

“Us traieu comissions de la màniga com si fossin xurros i cada comissió la paguem els ciutadans amb els nostres impostos”, critiquen. Hi ha molts comentaris anomenant “cobards” als Comuns i els seus socis. Els acusen de tapar-se uns als altres i de muntar una comissió farsa perquè tot quedi en res.

També els retreuen que culpessin l'extrema dreta d'haver tret l'escàndol. Són molts els adjectius com lladres, corruptes i pocavergonya. “Heu robat amb la DGAIA i ara voleu robar amb la comissió d'investigació”, critiquen.