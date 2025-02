Alejandro Fernández retrata el processisme després de l'última pirueta de Junts

Junts ha tornat a fer de les seves després de gesticular amb la possible moció de censura a Pedro Sánchez per retirar-la en l'últim moment. Xantatge, negociacions acalorades i decisions in extremis, aquesta és la nova política a la qual ens ha acostumat Junts. És lògic que a Madrid continuïn caient en el parany per desconeixement, però a Catalunya ja no cola.

Alejandro Fernández, un dels polítics catalans que ha patit el processisme en la seva pell, s'ha encarregat d'aclarir les idees als despistats. Ho ha fet a través d'un enginyós tuit dirigit a “la crònica política madrilenya”.

El líder del PP català els ha dit que no caiguin més en el parany. Es referia a l'aparició de Míriam Nogueras “amb cara d'emprenyada còsmica i amenaça grollera”. Fernández es sorprèn que alguns titulessin “imminent ruptura entre Junts i Sánchez”, quan estava clar que arribarien a un acord.

El polític tarragoní ha retratat així el processisme: “van destrossar l'economia, la convivència i la qualitat democràtica de Catalunya, i ara toca fer-ho per a tota Espanya”.

En un altre tuit va dir que venia "del futur" per "recordar" que "quan Junts diu 'aquesta vegada anem de debò' significa exactament el contrari".

Vaticina una 'pujada d'impostos històrica'

A més, Alejandro Fernández també ha tret la bola de cristall per avançar “una pujada d'impostos històrica” a Catalunya. Serà conseqüència, diu, de la “suposada condonació del deute” pactada per ERC i PSOE.

“Els deutes algú els acaba pagant”, ha advertit el líder del PPC, “i serem els catalans de la nostra butxaca”.

Ho remata recordant que “el socialisme funciona així”.

Alejandro Fernández ja va vaticinar en el seu dia el naufragi del finançament singular que van pactar ERC i PSC per a la investidura de Salvador Illa. Fernández va argumentar que això no es podria fer, com així s'ha confirmat. La impossibilitat d'implementar la hisenda catalana el 2025 ha impedit l'aprovació dels pressupostos per a aquest any.

El líder del PP català ha estat dels més crítics amb l'aliança entre socialistes i processistes a Catalunya i a Madrid. Però també ha estat molt crític amb el seu propi partit, quan Feijóo ha obert la porta a la negociació amb Junts.