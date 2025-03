Sonia, la veïna que va fer fora dos okupes a Badalona i que causa admiració

Aquesta setmana van donar la volta al món les imatges d'uns veïns fent fora dos okupes que volien ficar-se dins d'un habitatge a Badalona. Va ocórrer al barri de Sant Crist de Badalona. Els valents ciutadans van aconseguir impedir que els delinqüents entressin, i que acabessin marxant d'allà per cames.

Una de les persones que amb la seva valenta actuació va impedir l'okupació és Sonia. De fet, va ser ella qui va gravar les imatges que es van viralitzar ràpidament a X.

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha volgut posar en valor la tasca de Sonia com a exemple del coratge dels ciutadans davant l'okupació. Ho ha fet en un vídeo on presenta a Sonia, “la veïna que s'ha enfrontat a dos okupes violents i ha evitat una okupació al barri de Sant Crist”.

Albiol s'ha convertit en un referent de lluita contra l'okupació i la delinqüència a Catalunya. El seu últim vídeo, amb Sonia com a protagonista, va captar l'atenció de milers de catalans farts de la inseguretat.

El testimoni de Sonia al costat d'Albiol

Albiol es refereix a Sonia com “una heroïna” per haver-se enfrontat “ella sola” als okupes, “i sense complexos”. Li pregunta a aquesta veïna si va tenir por, i ella respon que “la por és que es puguin ficar a casa teva”. També afirma que aquests okupes estan destrossant “un barri d'obres i de treballadors”.

Les imatges mostren també desenes de veïns reunits després de l'enèsim intent d'okupació. Aquesta concentració mostra el cansament dels veïns i els ciutadans davant aquesta dura realitat. El mateix Albiol va tornar a criticar la llei que "protegeix els delinqüents" davant dels veïns i els propietaris.

De fet, l'alcalde va recordar que si Sonia no ho hagués impedit i haguessin entrat dins, "ara estarien protegits per la llei". La veïna nega que fossin "vulnerables", sinó "màfies" que es dediquen a violar la propietat privada i fer la vida impossible als veïns.

Tots aplaudeixen la protagonista

La publicació de Xavier García Albiol a la plataforma X ha provocat l'aplaudiment unànime a aquesta valenta veïna. "Es necessiten més com ella", diuen els ciutadans. Encara que també lamenten que hagin de ser els veïns i no les autoritats qui lluitin contra la inseguretat.

Li demanen a Xavier García Albiol que es posi a dirigir el PP per canviar el rumb del seu partit. Així mateix, els comentaris demostren que hi ha un clam al carrer demanant més mà dura contra la delinqüència. Especialment en barris degradats com aquest de Badalona.