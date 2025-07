La sucosa broma d'Alejandro Fernández sobre l'advocat cupaire de Santos Cerdán

L'elecció de Benet Salellas com a advocat de Santos Cerdán va ser una de les notícies més inesperades de les darreres setmanes. Benet Salellas va ser diputat de l'època daurada de la CUP al Parlament, i ha exercit la defensa de moltes causes independentistes. Com va desvetllar Joan Guirado a Vozpópuli, l'elecció va ser per recomanació d'ERC.

Després de conèixer-se la notícia, va començar una allau de crítiques procedents sobretot de l'òrbita independentista i de la CUP. La mateixa organització va emetre un comunicat en què aclarien que Salellas es va donar de baixa del partit fa mesos. No volen tenir res a veure amb ell.

L'advocat gironí ha tornat a ser notícia aquesta setmana, per l'entrada del seu client a la presó de manera provisional. No van trigar a aparèixer les anàlisis que apunten a l'advocat una estratègia errònia de defensa.

Rialles a compte de Benet Salellas

Alejandro Fernández, líder del PP a Catalunya, ha recorregut a la seva fina ironia per burlar-se de la situació. Diu que “l'elecció de l'advocat ‘cupaire’ s'està notant des del primer dia, perquè la línia de defensa és processista: aquí robem al servei d'unes idees progressistes i per tant atacar-nos és repressió”

“El delirant de la seva declaració és que diu ser víctima d'una persecució de la qual, per tant, el mateix jutge en forma part”, observa un internauta. “Això mateix deien els líders del procés”, li respon Alejandro Fernández.

“El següent seran les manifestacions a favor del pres polític Santos Cerdán”, apunta un altre comentari. El tarragoní li respon: “Exacte, en dos dies ‘llibertat per al pres polític Cerdán, l'arquitecte del pacte progressista’”

Alguns especulen fins i tot amb la possibilitat real que l'advocat, acostumat al processisme, acabi demanant l'indult o l'amnistia. Hi ha qui recorda l'afirmació de la periodista progre Marta Nebot, allò de "no és el mateix robar quan es defensa la justícia social".

Puigdemont i la moció de censura

Aquesta setmana, Carles Puigdemont ha reptat Feijóo a anar a Waterloo si vol el seu suport per a la moció de censura. Això obre de nou el debat sobre si el PP ha d'estar disposat a tot només per fer caure Sánchez. El mateix Alejandro Fernández ha defensat sempre la tesi que el processisme, tard o d'hora, t'acabarà enganyant

Amb Junts ni a la cantonada, ha estat la màxima de Fernández i que el va enfrontar precisament a Gènova. Les seves paraules tornen a tenir sentit amb l'últim farol de Puigdemont.