Segueix el calvari dels veïns al barri dels aldarulls de Mataró

Els veïns de Mataró continuen vivint un clima de creixent inseguretat. Les denúncies sobre aldarulls i agressions no cessen, i l'últim episodi va tenir lloc la nit del 29 de juny. Segons el compte de Patrulla Vecinal Mataró, es va registrar una baralla amb ganivet al passeig Ramon Berenguer. Els crits i la presència d'ambulàncies van generar una gran alarma. Els veïns lamenten la manca de seguretat a la zona, expressant que ja no saben si viuen a Mataró o en una sèrie de crims.

Aquest fet és només l'últim d'una sèrie d'episodis violents a la ciutat. Mataró ha estat catalogada com un dels municipis més perillosos de Catalunya. Segons les dades, Mataró va tancar el 2023 en la sisena posició del rànquing nacional de robatoris amb violència, amb una taxa de 494,3 robatoris per cada 100.000 habitants. La ciutat continua sent una de les més afectades per la criminalitat, cosa que preocupa tant als veïns com als polítics locals.

El passat gener, el Partit Popular de Mataró va exigir la convocatòria urgent d'una Junta Local de Seguretat. Cristian Escribano, portaveu del PP, ha qualificat la situació d'"extremadament preocupant" i ha criticat la manca d'acció del Govern municipal. "És insostenible que la ciutat continuï sent un focus d'inseguretat sense que l'alcalde prengui mesures clares", ha assenyalat.

Aldarulls dins la localitat

La situació no es limita als robatoris. A l'abril de 2025, Mataró va ser escenari d'aldarulls protagonitzats per okupes, similars als que es van viure a Salt. Un grup d'okupes i els seus seguidors van atacar els Mossos d'Esquadra i la Policia Local per evitar la detenció d'un okupa subsaharià.

Durant la nit, diversos contenidors van ser incendiats i el mobiliari urbà destrossat. Els aldarulls van deixar una sensació d'inseguretat generalitzada entre els residents del barri de Cerdanyola, que també van denunciar amenaces de represàlies per part dels okupes.

La por es va apoderar dels veïns, que denuncien amenaces dels okupes, fins i tot amb la possibilitat que els edificis siguin cremats. Aquesta situació de violència i manca de control al barri ha estat molt criticada pels habitants, que acusen el Govern local de no fer prou per garantir la seva seguretat. A més, la creixent presència d'okupes a la ciutat continua sent un problema sense solució clara.