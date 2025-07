Vox acusa el PSC d'ocultar la realitat sobre la inseguretat i la immigració a Barcelona

Vox ha acusat el PSC de manipular la realitat sobre la seguretat i la immigració a Barcelona. Ho ha fet després dels últims resultats del baròmetre municipal. Gonzalo de Oro, portaveu de Vox a l'Ajuntament, considera que l'estudi és "un instrument de propaganda" del PSC. Segons el portaveu, l'objectiu és ocultar els problemes reals a la ciutat, com la creixent inseguretat

Certament, la inseguretat ha estat (i és) un tema central en els debats dels barcelonins. Tanmateix, el baròmetre municipal ha relegat la seguretat a la segona posició, sent superada per l'habitatge. Vox creu que això és un intent del PSC per restar importància a la creixent criminalitat. Malgrat l'augment de delictes com robatoris violents i agressions sexuals, el baròmetre no reflecteix aquesta realitat:

I és que, segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, les agressions sexuals han augmentat un 26,8% el 2025. Vox critica que aquest augment no es reflecteixi adequadament al baròmetre. A més, l'estudi minimitza els problemes derivats de la immigració irregular i l'incivisme a la ciutat

Vox considera que la immigració descontrolada està vinculada a la creixent criminalitat. Tot i això, el PSC continua sense reconèixer-ho. En aquest sentit, de Oro acusa el PSC d'"importar delinqüents" i "blanquejar" la situació. El baròmetre esmenta que només el 5,7% dels ciutadans veu la immigració com un problema. Vox considera que aquesta xifra és molt més gran en realitat

Més crítiques des de l'oposició

Pel que fa al baròmetre, l'estudi ha mostrat que Collboni recull uns resultats acceptables, però amb una aprovació moderada. L'oposició ha assenyalat que la realitat de la ciutat no coincideix amb les dades. Des del PP, Juan Milián ha criticat el baròmetre, assenyalant que els resultats van ser obtinguts abans dels recents escàndols que han afectat el PSC

D'aquesta manera, doncs, Vox i altres sectors de l'oposició acusen el PSC de manipular les dades per al seu propi benefici. Mentrestant, la creixent preocupació per la inseguretat i la immigració il·legal continua sent un tema candent a Barcelona. Cal destacar que la multireincidència encara no està controlada, la qual cosa reafirma el clima d'inseguretat i impunitat