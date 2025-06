Aixequen el primer minaret en un poble de Catalunya des de l’Edat Mitjana

El poble de Seròs, a la comarca de Lleida, ha inaugurat el primer minaret musulmà des de l’Edat Mitjana. Aquesta construcció forma part de la nova mesquita que substitueix l’antiga del carrer Rosari. Segons s’ha explicat, simbolitza el retorn d’un element arquitectònic que havia estat característic a la zona durant la presència musulmana.

La construcció del minaret, en una ubicació emblemàtica als peus de les ruïnes del castell medieval de Seròs, retorna la localitat a un passat molt remot. Joan Ramon González, arqueòleg local, va destacar la importància històrica del minaret, assenyalant que des de l’Edat Mitjana no se n’erigia cap a la comarca del Baix Segre. "Aquest element arquitectònic és un símbol de la convivència entre cultures i religions que es va donar a la zona durant segles", va explicar González.

Per la seva banda, la nova mesquita, situada al carrer de la Costa, inclou una estructura moderna que acull dues grans sales d’oració. Com era d’esperar, s’aplicarà la segregació per sexes: una sala per a homes i una altra per a dones. L’obra també incorpora detalls artístics que evoquen la tradició islàmica i la història de la regió.

Tot i la limitació en el seu ús, el minaret s’erigeix com un punt de referència al paisatge de Seròs, contrastant amb la silueta de l’església de la Nativitat. L’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia, va destacar que aquesta limitació sobre l’ús del minaret no ha generat controvèrsia. Segons va explicar l’alcalde, ja s’havia comunicat amb claredat des del principi del projecte.

Les tensions culturals

Tot i que s’inscriu dins d’una realitat arquitectònica i cultural, aquesta situació és molt reveladora del canvi social que es viu a Catalunya. Com és sabut, amb una demografia autòctona mínima, és la immigració la que garanteix la natalitat. En el cas de Catalunya, hi ha una destacada comunitat musulmana d’origen marroquí, la més gran d’Espanya.

Ara bé, això no està exempt de tensions culturals constants i a diferents nivells, començant per les pràctiques misògines o educatives. De fet, fa pocs dies era notícia que la Generalitat havia intervingut a la mesquita de Salt per càstigs físics a menors.