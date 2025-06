El Consell de la República crida a 'posar-se dempeus' en un acte amb vint persones

El processisme ha tornat a donar una mostra del seu imparable procés de declivi. Després del fracàs de la convocatòria de l'ANC contra el Rei Felip VI a Montserrat, ara ha estat el torn del Consell de la República. L'entitat afí a Waterloo, presidida per Jordi Domingo, amb prou feines ha aconseguit convocar una vintena de persones en un acte a Arbúcies.

El president del Consell de la República, Jordi Domingo, va encapçalar aquest dimarts l'acte commemoratiu dels 25 anys de l'Avinguda dels Països Catalans, a Arbúcies (Girona). Les fotos de l'acte parlen per si soles.

La poca assistència contrasta amb l'èpica del missatge. El president de l'entitat va cridar a “posar-se dempeus” i “ressorgir” per “lluitar per una Catalunya lliure”. Tot i haver reunit només un grapat de fidels, Jordi Domingo va dir que “és el moment d'animar aquells que estan desanimats”.

El processisme sempre ha viscut en un univers paral·lel, creant la seva pròpia realitat o modelant-la al seu antull. Aquesta és la millor mostra de com els processistes viuen d'esquena a la realitat. Criden a la rebel·lió tot i haver perdut fa temps el suport de la seva massa social.

Jordi Domingo, un altre fiasco de Puigdemont

Jordi Domingo i Lluís Llach són dues cares d'una mateixa moneda. Dos personatges propers a Puigdemont, a través dels quals el president de Junts ha intentat controlar les entitats cíviques de l'independentisme. Dos personatges que van arribar al càrrec amb la voluntat de recuperar múscul social, però que estan accelerant el procés de descomposició de l'independentisme.

El Consell de la República va ser un òrgan creat per Carles Puigdemont amb la intenció de ser un govern paral·lel a l'exili. Quan el Procés va fracassar i molts es van adonar de l'engany, va començar una allau de baixes.

La crisi del Consell va esclatar per les acusacions de corrupció i la supressió de l'òrgan legislatiu per part de Carles Puigdemont i Toni Comín. El gir autoritari, coincidint amb el pacte de Puigdemont amb el PSOE, va accelerar la descomposició del projecte.

Waterloo va intentar reconduir la situació convocant unes eleccions que va guanyar el candidat ungit per Puigdemont, Jordi Domingo. Però la seva aposta ha resultat ser un altre fiasco. Igual que l'ANC de Lluís Llach, el Consell no només no aconsegueix créixer sinó que genera més desafecció.

Tips del processisme

"Es nota que arriba l'onze de setembre i va justa la venda de samarretes", diu un comentari irònic a la publicació del CdR a X. "Fora processisme, marxeu ja", diu un altre menys subtil. "És patètic" exclama un altre, i demana als catalans "deixar de subvencionar aquest xiringuito processista".

"La imatge és patètica", assenyala un usuari de X sobre l'acte del Consell a Arbúcies. "Quina pena feu", diu un comentari demolidor, "aneu a casa i deixeu d'avergonyir-nos d'aquesta manera". Molts es pregunten si "no veieu la imatge que esteu donant", i "patètic" i "lamentable" són les paraules que més es repeteixen.

Els comentaris reflecteixen el cansament davant el processisme i la seva retòrica buida.