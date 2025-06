Aliança Catalana demana desallotjaments exprés i penes més dures contra els okupes

Aliança Catalana s'endinsa de ple en un dels temes més candents de l'actualitat política a Catalunya, l'okupació. La dirigent de la formació Aurora Fornos ha defensat l'impuls d'una legislació més dura per acabar amb aquest problema.

Ho ha fet a l'acte organitzat aquest dimecres pel Col·legi de Registradors de la Propietat al Círculo Ecuestre. La secretària de política institucional d'Aliança Catalana, Aurora Fornos, era una de les convidades estrella de l'esdeveniment. En la seva intervenció ha presentat la visió del seu partit sobre la crisi de l'habitatge a Catalunya.

L'esdeveniment ha estat moderat pel degà dels registradors, Vicente J. García-Hinojal, i presentat per Marta Gómez, directora de Relacions Institucionals. S'ha desenvolupat en format de diàleg dividit en vuit blocs temàtics.

En cadascun s'han tractat qüestions clau, com l'escassa oferta d'habitatge, la regulació del lloguer, la fiscalitat, l'ocupació il·legal o l'impacte de la immigració en el mercat immobiliari.

Fracàs de la regulació

Fornos ha defensat un model basat en la llibertat de mercat, el respecte a la propietat privada i l'impuls de la iniciativa empresarial. Ha culpat l'Estat i les seves polítiques públiques d'haver provocat una escassetat artificial mitjançant la intervenció i l'excés de burocràcia.

Segons les seves paraules, “el fracàs no és del mercat, és de l'Estat”. Ha subratllat que sense una propietat segura i amb una fiscalitat adversa, no és possible garantir habitatges assequibles.

Una de les propostes clau d'Aliança Catalana és la simplificació normativa i l'eliminació de traves administratives per facilitar tant la construcció com la rehabilitació. Fornos ha insistit en la necessitat d'oferir estabilitat jurídica i incentius a promotors i inversors per reactivar el sector. També ha demanat la creació de mecanismes de garantia per al lloguer, com assegurances públiques que donin confiança als propietaris.

Desallotjaments exprés i penes més dures

Davant el problema de l'ocupació il·legal, Fornos ha estat contundent. Ha reclamat mesures urgents, com desallotjaments exprés en un termini màxim de 48 hores i sancions penals més severes per als ocupants. Al seu parer, la impunitat actual perjudica tant els propietaris com la imatge del propi mercat.

Pel que fa a la immigració, la representant d'Aliança Catalana ha mostrat la seva preocupació per la pressió que exerceix sobre la disponibilitat d'habitatge. Ha defensat una política migratòria controlada, que tingui en compte la capacitat real d'integració i el respecte per la llengua i la cultura catalanes. Segons el partit, la planificació urbanística no pot ignorar aquest factor estructural.

Pel que fa a la rehabilitació d'immobles, Fornos ha assenyalat que ha de ser una prioritat estratègica, encara que sense imposicions des de l'administració. Ha apostat per una veritable col·laboració amb el sector privat, evitant regulacions excessives que encaririen o frenarien les obres de millora.

Les intervencions d'Aurora Fornos han estat rebudes amb interès i aplaudiments per part del públic. Molts assistents han destacat la claredat i el rigor del seu discurs. Amb aquest acte, el partit consolida la seva posició com a actor influent en el debat sobre habitatge i urbanisme.

Per concloure, Fornos ha deixat una idea clara: “L'habitatge no és un dret que es decreta, sinó un bé que s'ha de gestionar amb seny, respecte al capital i llibertat econòmica”