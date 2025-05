Un agent dels Mossos, agredit per un immigrant il·legal amb diversos antecedents

L'augment de la delinqüència en els últims anys a Catalunya ha portat a col·lació un debat polèmic. És la immigració il·legal un dels principals factors que expliquen aquest auge? Està vinculat l'augment de la immigració amb l'increment de la inseguretat?

Per a alguns, aquestes afirmacions són una fabricació de l'extrema dreta a través de la manipulació de les dades. Afirmen que no hi ha inseguretat sinó percepcions generades a través de bulos a les xarxes socials. Defensen els beneficis del model multicultural i acusen de racisme qualsevol que el qüestioni.

Per a d'altres, no obstant això, l'augment de la immigració il·legal ha portat més inseguretat i ho argumenten les dades de la policia i d'Interior. També amb notícies que diàriament reflecteixen aquesta realitat. Com el succés recent que ha revelat Rubén Pulido a La Gaceta.

Estranger amb antecedents

La matinada de diumenge, un agent dels Mossos d'Esquadra va patir una agressió dins dels calabossos de la comissaria de Girona. El policia va rebre un cop de puny que li va causar una ferida sagnant a la cella. L'atacant, un home de 31 anys, de nacionalitat marroquina i amb residència il·legal a Espanya, ja comptava amb nombrosos antecedents penals.

El detingut va ser interceptat a la via pública per una ordre judicial pendent. Durant el seu trasllat a la comissaria, l'individu va mostrar una actitud desafiant i hostil. Va colpejar el vehicle policial i va amenaçar verbalment els agents que el custodiaven.

El moment més violent va tenir lloc en ingressar als calabossos, quan va atacar de manera inesperada el policia.

Aquest home, conegut pels Mossos com un delinqüent reincident, acumula més de deu antecedents, principalment per robatoris. Després de l'atac, va ser reduït i arrestat de nou per atemptat contra l'autoritat.

Malgrat la gravetat de l'agressió i el seu historial criminal, el jutge de guàrdia de Girona va decidir deixar-lo en llibertat poc després. Això ha generat una forta reacció entre els cossos policials.

Aumenten les agressions a la policia

La indignació dins de la policia catalana és palpable. Els agents denuncien que aquesta decisió judicial fomenta la impunitat i dificulta la seva feina. Segons expliquen fonts properes als Mossos, les agressions a policies han augmentat considerablement a tot Catalunya en els últims anys.

Exemples recents il·lustren l'escalada de violència contra els agents. A Lleida, sis policies van resultar ferits en un altercat. A Mataró, un detingut va arribar a mossegar i arrencar un dit a un agent. Aquests casos reflecteixen un patró d'agressivitat creixent que preocupa les autoritats i els sindicats policials.

Els sindicats critiquen la resposta política i judicial davant d'aquesta problemàtica. Assenyalen que, en moltes ocasions, els responsables minimitzen els atacs i els consideren “fets aïllats” propis de la tasca policial. Tanmateix, les dades aportades pels Mossos evidencien una tendència a l'alça en la violència contra el cos.

Aquest fenomen ha incrementat la sensació d'inseguretat entre els agents, que reclamen mesures més contundents per protegir la seva integritat. La manca de sancions severes, asseguren, envia un missatge negatiu i pot incentivar nous atacs.

Per això, exigeixen que les autoritats judicials revisin els seus criteris per evitar que delinqüents violents quedin lliures ràpidament després d'agredir la policia. La combinació de reincidència, immigració irregular i decisions judicials controvertides està complicant la feina dels Mossos.