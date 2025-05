Vídeo: Un lladre a BCN reconeix que li surt més a compte robar que treballar

La inseguretat al metro de Barcelona és una de les principals xacres que arrossega la ciutat comtal. La impunitat que ofereix aquest espai l'ha convertit en el lloc preferit dels carteristes. Això ha provocat l'aparició de patrulles ciutadanes que, davant la manca de seguretat, persegueixen aquests delinqüents i s'enfronten amb ells

Una d'aquestes patrulles ha interceptat un dels carteristes habituals al subsòl barceloní. Després d'identificar-lo, mantenen una conversa amb ell. El vídeo, que ara està corrent per les xarxes socials, ajuda a entendre el fracàs del sistema que empara aquests lladres

El lladre, un estranger de 27 anys, admet que guanya “molts diners” robant cada dia al metro de Barcelona. Els voluntaris li recomanen que treballi, però Patrick (així es diu el lladre) admet que no li surt a compte

“Series capaç d'aixecar-te a les set del matí i sortir a les 6 de la tarda per 1.500 euros?”, li pregunta un d'aquests voluntaris. “Són pocs diners”, respon ell. A Patrick no només li surt més a compte robar perquè així guanya més diners, sinó també perquè hi ha un sistema que empara la delinqüència

El vídeo s'ha fet viral i hi ha molts comentaris denunciant la situació de degradació que impera a Catalunya. A més, hi ha persones que defensen els carteristes. Una cosa que confirma encara més la difícil situació que es viu aquí

La inseguretat ciutadana

Els delinqüents a Barcelona actuen amb total impunitat perquè saben que no els passarà res. Mentrestant, els ciutadans honrats que sí que matinen per anar a treballar pateixen les conseqüències diàries de la inseguretat al transport públic

Segons les dades policials i d'Interior, la majoria de delictes a Barcelona són comesos per multireincidents, i la majoria d'ells són estrangers. Els ciutadans no només s'exposen diàriament a la delinqüència. També són acusats de racistes quan parlen del problema de la immigració massiva

El Govern de la Generalitat ha posat en marxa un pla de xoc per frenar la multireincidència a Barcelona i la zona metropolitana. Les últimes dades del Ministeri de l'Interior mostren una lleugera millora a Barcelona, encara que encara queda molta feina per fer