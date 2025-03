Revés d'última hora per a Juliana Canet després de les dures acusacions de Ter Stegen

Gran sorpresa a Catalunya Ràdio aquest dimarts. El programa Que no surti d’aquí, conduït per Juliana Canet, Roger Carandell i Marta Montaner, ha cancel·lat la seva emissió de manera inesperada.

En directe, els presentadors han anunciat amb pesar la decisió de suspendre l'espai i han deixat oberta la incògnita sobre la seva continuïtat a la graella de la ràdio pública. Tot arran del comunicat que aquest dilluns publicava el futbolista del FC Barcelona Ter Stegen.

El blaugrana acusava els presentadors del Que no surti d'aquí de mentir i de difondre informació falsa sobre la seva dona, Daniela. I és que la setmana passada, Juliana Canet assegurava en directe que aquesta li hauria estat infidel a Ter Stegen amb el seu entrenador personal. Un motiu que, segons les seves paraules, hauria estat el motiu de la separació de la seva dona.

"Els periodistes Juliana Canet, Roger Carandell i Marta Montaner són mentiders que han distribuït notícies falses, ofenent públicament la meva esposa Daniela i danyant greument la seva reputació", deixava clar Ter Stegen en el comunicat. "Estic commocionat i decebut per la mala gestió i la falta de lideratge i control a Catalunya Ràdio".

El futur incert del 'Que no surti d’aquí' a Catalunya Ràdio

El programa d'avui del Que no surti d'aquí s'ha cancel·lat. La sorpresa per a tots els oients de la ràdio pública arribava durant El matí de Catalunya Ràdio. I és que Ricard Ustrell decidia ampliar la seva emissió per cobrir l'absència del programa presentat per Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.

Però Ustrell ha aprofitat per xerrar amb els presentadors sobre tot el que va succeir ahir. El trio de presentadors, encara processant la magnitud del que ha passat, ha explicat que la decisió de congelar temporalment el programa no només es devia a la polèmica. També a la necessitat de prendre un respir per raons de salut mental.

"Necessitem unes hores per absorbir tot el que ha passat". No obstant això, encara no queda clar si està garantida la continuïtat del programa. "No sabem si tornarem demà". I és que Roger Carandell ha deixat entreveure, fins i tot, que el futur del Que no surti d'aquí estaria en l'aire.

Al llarg de l'emissió, han demanat disculpes públicament a Ter Stegen per les informacions relacionades amb la seva exesposa. "Ens hem equivocat i hem après la lliçó". I és que han reconegut que la repercussió va ser molt més gran del que havien anticipat.

"Estic molt tocada i em sap molt greu haver provocat dolor a la família Ter Stegen", ha assegurat Marta Montaner. No obstant això, Ricard Ustrell ha volgut saber quines eren les fonts en què es van basar per divulgar la notícia sobre la suposada infidelitat. Però Juliana Canet no ha ofert una resposta clara.

Un silenci que ha estat interpretat com una falta de transparència. Tot i que Carandell ha sortit al pas assegurant que una de les fonts, que havia confirmat la notícia, podria "estar contaminada".

Els presentadors ja es van disculpar ahir públicament amb Ter Stegen i la seva família a través d'un comunicat a les seves xarxes socials. "Volem demanar disculpes públicament pel dolor que hem causat a ell i a la seva família. Ens sap molt greu, treballarem perquè en un futur no es tornin a repetir fets similars".

Així, Juliana Canet, Roger Carandell i Marta Montaner s'enfronten a un futur incert. Tot dependrà de com gestionin aquest revés i si aconsegueixen recuperar la confiança de la seva audiència.