Greta Thunberg torna a navegar
No seria mala idea muntar una flotilla permanent, els 365 dies de l'any, perquè la resta ens quedem en pau
Va sortir diumenge de Barcelona l'enèsima 'Flotilla Nauseabunda', liderada per Greta Thunberg i Ada Colau. La festa al port va ser digna de veure. Les noies de Podemos van fer acte de presència per acomiadar la camarada Lucía Muñoz, regidora de l'ajuntament de Palma, criatura insectoide, inepta fins al vertigen, i el camarada Mbayé, que anava donant palmades mentre caminava en cercles. Hi va ser Lluís Llach fent discursos geriàtrics en nom de l'ANP (Assemblea Nacional Palestina); hi va ser Willy Toledo demanant a la premsa que no anomenessin "terroristes" a Hamàs; hi van ser, no és broma, els "vegans per Palestina". Una autèntica festa de la brutícia i la immoralitat.
El cap visible de l'expedició són Greta Thunberg (Satanàs amb gorreta) i la inefable Ada Colau en mode excursionista, a més d'Eduard Fernández amb aspecte de sensesostre embogit. Totes aquestes lluminàries navegaran cap a l'Est, fent tiktoks amb la fúria de mil sols, per després fer mitja volta i ser rebuts com a herois per amics i familiars.
Entengui's: aquest cronista està a favor que aquesta gent s'embarqui rumb a Gaza o rumb als Mars del Sud o cap a on sigui; el problema és que sempre tornen. De fet, podrien muntar una flotilla permanent, 365 dies l'any, per estar entretinguts amb les seves fotos i vídeos i cançons, solcant els mars en totes direccions i nosaltres ens quedaríem ben en pau.
La flotilla, això sí, presenta baixes importants. L'afició va trobar a faltar, en l'alineació oficial, molts referents morals del progressisme:
- Faltaven Almodóvar, els Bardem, Penélope Cruz i altres esquerrans Armani, que podrien formar un esquadró de 'Billionaires for Palestine' que quedaria molt vistós.
- Faltaven Bob Pop, Samantha Hudson i els transsexuals de Podemos, que podrien donar una nota de color molt interessant en arribar a Gaza i ser decapitats pels companys de Hamàs per la seva condició sexual.
- Faltava tot l'equip d'Opinió Sincronitzada pagat pels nostres impostos: Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Javier Ruiz, Xabier Fortes i la catedràtica Santaolalla, però clar, estan molt ocupats escampant els seus verins tan esplèndidament remunerats pels contribuents.
- Faltaven clergues inútils com el Bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, sempre disposats a estar al costat equivocat de la història.
La idea de tota aquesta colla d'indocumentats és que cal aconseguir, com sigui, que Hamàs controli no només Gaza sinó tot el territori que va "des del riu fins al mar", perquè puguin instal·lar el seu islamisme assassí sense que ningú els molesti. El govern del PSOE ja ha anunciat el seu suport a la flotilla en forma de gestions diplomàtiques del ministre Albares, no fos cas que algú pogués dubtar del seu suport al terrorisme islàmic allà on es trobi.
Ara només queda que el diví Posidó faci la seva feina i munti un remolí XXL (hi ha de cabre Ada Colau) que s'endugui tota aquesta plaga cap a l'Hades. Compte, una pluja de meteorits o un tsunami també els podríem acceptar. Preguem.
