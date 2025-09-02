Greta Thunberg navega de nuevo

Salió el domingo de Barcelona la enésima 'Flotilla Nauseabunda', liderada por Greta Thunberg y Ada Colau. La fiesta en el puerto fue cosa de verse. Las chicas de Podemos hicieron acto de presencia para despedir a la camarada Lucía Muñoz, regidora del ayuntamiento de Palma, criatura insectoide, inepta hasta lo vertiginoso, y el camarada Mbayé, que iba dando palmas mientras caminaba en círculos. Estuvo Lluís Llach dando discursos geriátricos en nombre de la ANP (Asamblea Nacional Palestina); estuvo Willy Toledo pidiendo a la prensa que no llamaran "terroristas" a Hamás; estuvieron, no es broma, los "veganos por Palestina". Una auténtica fiesta de la mugre y la inmoralidad.

La cabeza visible de la expedición son Greta Thunberg (Satanás con gorrita) y la inefable Ada Colau en modo excursionista, además de Eduard Fernández con aspecto de homeless enloquecido. Todas estas luminarias navegarán hacia el Este, haciendo tiktoks con la furia de mil soles, para luego dar media vuelta y ser recibidos como héroes por amigos y familiares.

Entiéndase: este cronista está a favor de que esta gente se embarquen rumbo a Gaza o rumbo a los Mares del Sur o rumbo a donde sea; lo malo es que siempre vuelven. De hecho, podrían montar una flotilla permanente, 365 días al año, para estar entretenidos con sus fotos y vídeos y canciones, surcando los mares en todas direcciones y nosotros nos quedaríamos muy en paz.

La flotilla, eso sí, presenta bajas importantes. La afición echó a faltar, en la alineación oficial, a muchos referentes morales del progresismo:

- Faltaban Almodóvar, los Bardem, Penélope Cruz y demás izquierdistas Armani, que podrían formar un escuadrón de 'Billionaries for Palestine' que quedaría muy vistoso.

- Faltaban Bob Pop, Samantha Hudson y los transexuales de Podemos, que podrían dar una nota de color muy interesante al llegar a Gaza y ser decapitados por los compañeros de Hamás por su condición sexual.

- Faltaba todo el equipo de Opinión Sincronizada pagado por nuestros impuestos: Silvia Intxaurrondo, Jesús Cintora, Javier Ruiz, Xabier Fortes y la catedrática Santaolalla, pero claro, están muy ocupados esparciendo sus venenos tan esplendidamente remunerados por los contribuyentes.

- Faltaban clérigos inútiles como el Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, siempre dispuestos a estar en el lado equivocado de la historia.

La idea de toda esta patulea de indocumentados es que hay que conseguir, como sea, que Hamás controle no solo Gaza sino todo el territorio que va "desde el río hasta el mar", para que puedan instalar su islamismo asesino sin que nadie les moleste. El gobierno del PSOE ya ha anunciado su apoyo a la flotilla en forma de gestiones diplomáticas del ministro Albares, no fuera cosa que alguien pudiera dudar de su apoyo al terrorismo islámico allí donde se encuentre.

Ahora solo queda que el divino Poseidón haga su trabajo y monte un remolino XXL (ha de caber Ada Colau) que se lleve a toda esta plaga rumbo al Hades. Ojo, una lluvia de meteoritos o un tsunami también los podríamos aceptar. Oremos.