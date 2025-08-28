L'estafa climàtica: estat de la qüestió
Actualment, després de la farsa malèvola de la COVID, la manera d'espantar la gent és el suposat 'canvi climàtic'
Ben pot valer la coneguda tesi de Naomi Klein sobre la "doctrina del xoc"; o moltes altres, però la veritat és que el conglomerat mediàtic dependent de l'establishment es dedica, la major part del temps, a espantar la gent amb profecies de calamitats imminents. En nom de la protecció i la seguretat, es van limitant les llibertats i s'amplia l'abast de l'estat orwellià
Després de la farsa malèvola de la COVID, bona part de la població va desconnectar per sempre, amb els millors arguments. En quina ciència i en quins experts hem de confiar, en aquells que ens deien que podíem treure'ns la mascareta als restaurants quan estàvem asseguts, però que calia posar-nos-la si anàvem al lavabo? Els que ens van vendre com a "vacuna segura i eficaç" una inoculació d'ARN missatger mai abans experimentada en humans?
Ara la principal manera d'espantar és l'anomenat "canvi climàtic", que consisteix en què a l'estiu fa calor a Almeria, cosa mai vista abans. També hi ha incendis forestals al mes d'agost, fenomen absolutament inèdit. Com ja fa gairebé 30 anys que els gels s'havien de fondre, produint un augment catastròfic del nivell del mar, i això no acaba de passar, el tema de l'"escalfament" es va deixar de banda en favor del "canvi climàtic", que ve a ser una mena de comodí del públic
Si plou, és culpa del canvi climàtic, si no plou, també. Tots recordem com la sequera profetitzada per a aquesta primavera es va traduir en pluges torrencials i reserves hídriques al màxim. Tant s'hi val. La idea és que hem de menjar insectes i passejar-nos en bicicleta mentre la Xina, els EUA i l'Índia cremen carbó amb la fúria de mil sols
A l'arrel de la qüestió, hi ha l'estafa de l'augment del CO₂ com a cosa catastròfica. Vegem els números. El CO₂ representa el 0,0407% dels gasos atmosfèrics, del qual només un terç prové de l'acció humana (dades de ChatGPT, poc sospitoses de ser munició ultradretana). El gruix d'aquestes emissions humanes, percentualment ridícules, prové de l'activitat industrial i, tanmateix, amb el descaradament més gran, se'ns condiciona perquè compartim cotxe, mengem escarabats i fem servir canyetes de cartó. L'estupidesa és absoluta
L'anterior ministra de Medi Ambient, la senyora Ribera, va arribar a protagonitzar un vídeo des del seu compte oficial en què, termòmetre en mà, explicava que a l'ombra feia menys calor que al sol. Aquest és el to. Amb un to apocalíptic, es fan contínues recomanacions a la població perquè a l'estiu s'hidrati i eviti fer esforços al sol al migdia, com si fóssim tots subnormals, com si necessitéssim publicitat institucional per beure aigua quan tenim set
El Perrosanxe, en el seu estat actual de Dorian Grey decadent, va llançar l'altre dia la proposta d'un Pacte d'Estat pel Clima, que ve a ser com proposar un Pacte d'Estat sobre la llei de la gravetat. Davant de qualsevol calamitat, l'important és oferir una resposta progressista, és a dir, pagar més impostos. Literalment, l'elector d'esquerres ha arribat a creure que la temperatura del planeta depèn dels ingressos del ministeri d'Hisenda
El bo de tot això és que la desobediència més insolent i contundent està a l'abast de qualsevol. Menjar bons filets, passejar-se en cotxe, deixar els insectes per als pardals, beure aigua quan fa calor sense fer cas a la propaganda mil·lenarista. Petits actes de sobirania personal i rebel·lia política, totalment satisfactoris. Ah, i no oblidar-se d'apagar la televisió
