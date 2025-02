Yulen Pereira pren una decisió per ajudar Anabel Pantoja: 'He parlat amb ella i…'

Yulen Pereira ha reaparegut als mitjans després de setmanes de silenci. Anabel Pantoja ha estat el centre d'atenció a causa de la delicada situació que ha viscut amb la seva filla acabada de néixer. Ara, Yulen Pereira ha confirmat que ha tingut un gest per ajudar a Anabel Pantoja després de confirmar que "he parlat amb ella i bé..."

La filla d'Anabel Pantoja ha estat ingressada a l'UCI. Després, la col·laboradora ha enfrontat una investigació per presumpte maltractament infantil. La pressió mediàtica ha estat enorme, per la qual cosa la situació ha generat un seguit d'especulacions i opinions.

En aquests moments complicats, Yulen Pereira ha decidit fer un pas endavant. L'esportista ha aparegut davant les càmeres per mostrar el seu suport a Anabel. El seu gest ha cridat l'atenció de tothom, però, un altre detall ha provocat encara més enrenou.

Yulen Pereira confirma que ha parlat amb Anabel Pantoja

Yulen ha estat vist amb Jeimy Báez, ex de Carlo Costanzia. Aquesta trobada ha generat nombrosos comentaris i debats a les xarxes socials.

Davant la insistència dels mitjans, Yulen ha parlat per a Europa Press. Ha estat clar, concís i ha desitjat "el millor" a Anabel. Ha confirmat la seva decisió de mantenir-se al marge, la seva postura ha estat ferma: no parlar més del tema.

"Són temes delicats i prefereixo no ficar-m'hi... ho sento molt, ja vaig dir que he parlat amb ella en el seu moment i bé...", ha explicat. Les seves paraules han demostrat la seva intenció de no avivar més la polèmica. Ha volgut deixar clar que no vol contribuir a la controvèrsia que envolta la seva exparella.

Yulen Pereira dona suport a Anabel Pantoja per damunt de tot

Amb aquesta decisió, Yulen ha deixat clar que no vol interferir. La seva prioritat ha estat protegir Anabel de més especulacions i no ha volgut entrar en l'assumpte complicat que envolta la seva exparella. El seu silenci busca ajudar en lloc de perjudicar i la seva actitud ha estat interpretada per molts com una mostra de respecte i prudència.

Mentrestant, la situació d'Anabel continua sent un tema candent. La pressió mediàtica no ha cessat i el seu entorn roman en alerta. La família i amics més propers han intentat donar-li suport en aquests moments difícils.

Yulen, per la seva banda, ha optat per la prudència, ha demostrat que el seu suport no necessita grans declaracions. A vegades, el silenci és la millor mostra de respecte. La decisió de Yulen de mantenir-se al marge ha estat rebuda amb opinions dividides, però la seva intenció sembla clara: evitar contribuir a l'escàndol mediàtic i centrar-se en la seva pròpia vida.