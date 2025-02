Confirmen el rumor del príncep Guillem i Meghan Markle: Horroritzats davant...

La relació entre Kate Middleton i el príncep Guillem torna a estar en el punt de mira. Dos dies després que el Palau de Kensington anunciés la seva absència als Premis Bafta, han sortit a la llum detalls inesperats sobre el matrimoni.

Revelacions impactants sobre Kate Middleton i el príncep Guillem: secrets al descobert

El periodista Tom Quinn, expert en la monarquia britànica, revela en el seu llibre La vida secreta dels servents reials, testimonis d'antics empleats de la Corona. En ell, es desvelen episodis desconeguts sobre Els Gal·les que han generat un gran enrenou abans fins i tot del seu llançament.

Les primeres filtracions ja estan acaparant titulars i el contingut promet sacsejar la imatge de la parella reial. Entre els relats, es parla de la peculiar manera en què Kate tracta amb el temperament de Guillem. Així com d'un suposat flirteig entre l'hereu al tron britànic i Meghan Markle en el passat.

El rumor que va separar encara més els germans

Una de les revelacions que més controvèrsia ha generat és la suposada connexió entre el príncep Guillem i Meghan Markle. Suposadament, el príncep de Gal·les i la duquessa de Sussex haurien flirtejat durant els primers mesos de relació de l'actriu amb el príncep Harry. Segons el llibre, alguns servents del Palau de Buckingham van començar a especular sobre l'efusivitat amb què Meghan saludava el futur rei. "Les abraçades i els petons a les galtes van alimentar els rumors entre el personal de Palau", relataven.

"Deien que Meghan estava coquetejant amb Guillem, cosa que òbviament no era així", afegien. "Però l'atmosfera tensa causada per tot això va fer més gran la separació entre els germans", recull el testimoni. Aquests rumors no només van afectar la relació entre Harry i Guillem, sinó que també van generar incomoditat entre altres membres de la família reial. La fredor entre ambdós germans ha estat evident en els últims anys, i aquest episodi hauria estat un detonant més en el seu distanciament.

Guillem, el “quart fill” de Kate Middleton

Un altre dels testimonis més sorprenents procedeix d'algú que va treballar estretament amb els prínceps de Gal·les. Segons aquesta font, la princesa ha après a gestionar els canvis d'humor del seu marit. "No sé què seria de Guillem sense Kate. A vegades ha de tractar-lo com un quart fill, a causa del seu caràcter capritxós", confessa el testimoni anònim.

Molts dels extreballadors de Buckingham asseguren que aquest comportament és un tret heretat del seu pare, Carles III. El llibre menciona un episodi en què el monarca va perdre els nervis després de tacar-se amb tinta abans de la seva coronació, comparant-lo amb les reaccions impulsives de Guillem.

Els prínceps de Gal·les, aliens a la polèmica

Malgrat les noves especulacions sobre el seu matrimoni, Kate Middleton i el príncep Guillem han seguit amb la seva agenda sense pronunciar-se al respecte. Dimarts, la princesa va visitar el comtat de Cheshire, on va acudir a la Unitat de la Mare i el Nadó a la presó HMP Styal. Allà, va conèixer el treball de suport a dones embarassades i mares primerenques que compleixen condemna.

Mentrestant, el llibre de Tom Quinn continua generant expectació. I promet convertir-se en una lectura que donarà molt de què parlar en els pròxims mesos.