Màxima felicitat amb què ha passat amb Emma García i Carlos Latre: 'Ganes de repetir'

Fa uns dies, Emma García i Carlos Latre van revolucionar les xarxes socials amb l'última publicació que van compartir junts. Aquell dia, la comunicadora va acudir al seu Instagram per fer un anunci inesperat: "Ganes ja de repetir i de tornar a brindar per la vida".

Tant Emma com Carlos porten molts anys lligats a la petita pantalla, temps més que suficient perquè s'hagi creat un fort vincle entre ells.

Prova d'això és l'última publicació que Emma García va compartir al seu perfil d'Instagram el passat 8 de febrer. En ella, podem veure la comunicadora juntament amb Carlos Latre en una actitud de la més relaxada. Moment en què ambdós van deixar al descobert la forta amistat que actualment els uneix.

A més, la presentadora de Fiesta també va publicar una imatge més de la seva última reunió d'amics en un restaurant de la capital. En ella, apareix la periodista i artista Yolanda Marco.

No obstant això, el que més va cridar l'atenció d'aquest post són les paraules que Emma García va escriure juntament amb aquestes dues fotografies. "No vam poder gaudir més[...]Les nostres cares «llustroses» ho diuen tot", va assegurar amb humor.

Emma García deixa al descobert la seva gran felicitat després de l'últim moment que ha compartit amb Carlos Latre

D'altra banda, Emma García no va poder ocultar la seva felicitat per haver pogut gaudir d'aquest moment d'oci amb els seus dos amics, Carlos Latre i Yolanda Marco. "Ganes ja de repetir i de tornar a brindar per la vida i l'amor", va afegir al final de la publicació.

Com era d'esperar, aquest post no ha passat per res desapercebut entre els usuaris d'aquesta xarxa social. Tant és així que molts d'ells no han volgut deixar passar l'ocasió per opinar sobre aquesta trobada tan especial.

"M'encanta aquesta foto", "bonica parella", "una parella ideal, supergenial" o "quines dues belleses" són només alguns dels comentaris que ha rebut la foto d'Emma García i Carlos Latre.

No obstant això, hi ha qui ha aprofitat per carregar de nou contra la periodista basca. "Mira que som del mateix lloc, però quin mal rotllo em dones", li ha escrit un internauta. "La pitjor presentadora", ha assegurat una altra usuària d'aquesta xarxa social.

A més, i per sorpresa de molts, Emma García va rebre un inesperat i confús missatge per part d'una persona relacionada amb "l'àmbit dels serveis de protecció a la infància".

Aquesta usuària va voler aprofitar la informació per opinar sobre el tractament que li estan donant a Fiesta a temes tan delicats i durs com el d'Anabel Pantoja. "Quin mal esteu fent a la integritat dels nens maltractats amb la desinformació d'avui", va escriure aquesta persona.