Yulen Pereira confessa el que ningú imaginava sobre Jeimy Báez: 'Si s'enamora...'

Yulen Pereira ha deixat més d'un sense paraules en confessar el que ningú imaginava sobre la seva ex, Jeimy Báez. I és que, segons ha assegurat, no li importaria que la model trobés l'amor dins de GH Dúo: "Si s'enamora, que s'enamori".

Fa només unes hores, el jove ha reaparegut a l'aeroport de Madrid després d'haver participat aquest cap de setmana en una competició d'esgrima als Emirats Àrabs.

Com era d'esperar, un equip d'Europa Press ha volgut aprofitar l'ocasió per fer-li unes preguntes. Entre elles, algunes relacionades amb la delicada situació per la qual està passant la seva ex, Anabel Pantoja.

No obstant això, han estat les declaracions relacionades amb una altra de les seves exparelles les que han cridat poderosament l'atenció. Un dels reporters ha volgut saber si està seguint el pas de Jeimy Báez per GH Dúo, ja que, fa uns mesos, va mantenir un affaire amb ella.

"He vist molt poc el programa perquè amb tant de viatge i competicions he vist molt poc el programa... Però bé, crec que està nominada, que se salvi i que arribi el més lluny possible", ha assegurat Yulen Pereira, amb prudència.

No obstant això, quan li han preguntat si li semblaria bé que la model trobés l'amor dins de la casa de Guadalix de la Sierra, l'esgrimista ha estat molt clar. "Ah, doncs si s'enamora, que s'enamori, no? Jo què sé. Cal donar-ho tot en un reality".

Yulen Pereira fa una inesperada confessió sobre Jeimy Báez

Tot apunta que, per a Yulen Pereira, el seu romanç amb Jeimy Báez ja forma part del passat. I prova d'això són les últimes i reveladores declaracions que ha compartit amb l'esmentada agència de notícies.

Tal com ha assegurat l'esgrimista, li semblaria bé que la model trobés l'amor dins de GH Dúo. Tant és així que no ha tingut cap problema a assegurar que "si s'enamora, que s'enamori", deixant al descobert la seva total indiferència.

Molt més obert s'ha mostrat quan els reporters li han comentat totes les novetats relacionades amb la filla d'Anabel Pantoja. I és que, segons ha transcendit en les últimes hores, la petita Alma podria rebre l'alta en els pròxims dies.

"Me n'alegro molt", ha assegurat Yulen Pereira, tot i que la seva actual relació amb la influencer no és del tot bona. A més, no ha tingut cap problema a compartir amb els reporters part de la conversa que va mantenir amb ella.

Segons ha confessat, tot i que no manté cap contacte amb ella des que van trencar la seva relació, només assabentar-se de la notícia, va decidir enviar-li un missatge de suport:

"Li vaig escriure, li vaig enviar un missatge de suport i que sortís tot bé. I és clar que em va contestar. Em va donar les gràcies i bé, entenc que és un moment una mica difícil per a ella, però va treure un moment per contestar-me... Li vaig dir que estava aquí per al que necessités".